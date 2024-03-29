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Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim

Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim

Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
Admin
Admin
29 Mart 2024 Cuma 11:30

İstanbul Ümraniye'de 174 binanın yıkılarak, yerine 1174 konut ve ticari alanın yapılacağı Topağacı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı. Temel atma törenine, kentsel dönüşüm mağdurlarının tepkisine AK Partili isimlerin yanıtı damgasını vurdu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURLARINDAN TEPKİ

Törene Özhaseki'den önce bakanlık koltuğunda oturan AK Parti İBB adayı Murat Kurum da katılırken, iki isim kentsel dönüşüm mağduru vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

"3-4 SENEDİR DAİRELERİMİZ BİTMEDİ"

Kentsel dönüşümle evleri yıkılan mağdur yurttaşlardan biri tepkisi, "Üç dört senedir dairelerimiz bitmedi. Biz 20 aileyiz" sözleriyle dile getirmek istedi.

ÖZHASEKİ: BİZE BİRAZ MÜSAADE EDİN

Özhaseki, tepkilere "Bize biraz müsaade edin. Şu seçimler bittikten sonra beraber bir araya oturalım Fikirtepe'nin bütün sorunlarını çözecek gibi konuşalım" şeklinde yanıt verdi.

"OY VERİRİZ VERMEYİZ, BU İŞLERİ GEÇİN"

Bir kadının "Tapularımız, evlerimiz bitmiş" diyerek sesini duyurmaya çalışmasına Özhaseki, bir kez daha tepki gösterdi: "Şöyle derseniz, mikrofonu atar giderim. Seçim geliyor, oy veririz vermeyiz. Bu işleri geçin."

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