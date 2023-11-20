Özgür Özel'den iddialı çıkış: 4 yıllık süreçte CHP'nin oy oranı yüzde 35'e çıkacak

Kurultayın ardından ortaya çıkan sonucun seçmeni umutlandırdığını kaydeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 yıl sonra yapılacak genel seçimler için iddialı bir çıkışa imza attı. Özel, yaratılan bu olumlu hava ile önümüzdeki genel seçimlerde CHP'nin oy oranının yüzde 35'e çıkacağını belirtti.

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK MUHALEFETE GEÇECEK"

BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir ve muhabir Hüseyin Şimşek'in sorularını yanıtlayan Özel, "Dört yıl daha AKP iktidarına katlanmak istemeyen bütün seçmenin sandığa gelip muhalefete destek vermesi gerekiyor. Toparlanan bir muhalefet olacağız. Yerel seçimlerde elde edilecek bir başarı, psikolojik üstünlüğün muhalefete geçmesine neden olacak. 4 yıl seçim yapmadan duramazlar. Ben önümüzdeki 4 yıllık sürecin sonunda CHP'nin oylarını yüzde 35'in üzerine çıkaracağını düşünüyorum" dedi.

"TERCİHİ ONLARA BIRAKTIM"

Yerel seçimlerde HEDEP ile ittifak yapılıp yapılmayacağı sorusuna da yanıt veren Özel, "CHP'nin bugün yakaladığı ivme ile belli ittifak kapıları aralanamasa da başarılı olabileceğini görüyorum. HEDEP Eş Genel Başkanları ile aradıklarında ayrı ayrı görüştük. Onlara da söyledim. 'Ziyarete gelmek isteriz' dediler, beklerim dedim. 'Meclis'e mi' diye sordular, 'Hiç fark etmez' dedim. Genel Merkez'e de gelebileceklerini söyledim. Tercihi onlara bıraktım. Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum. 'Siz bize destek verin hem de bunu kamuoyunda söylemeyelim' deme niyetinde değilim. Hatta bunun şu açıdan da sağlıklı olacağını düşünüyorum, bütün seçmen, belli hassasiyetleri olan, belli beklentileri olan seçmenler bilsin bu seçim bölgesinde biz şu siyasi partiyle şöyle bir işbirliği içerisindeyiz" dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ'I KIZDIRACAK SÖZLER

Zafer Partisi ile yapılan gizli protokolün bazı Kürt seçmenleri ciddi şekilde rahatsız ettiğini ifade eden Özel, "Bunun bize bir maliyet yüklediğini de kendi kulaklarımla duydum.Diyarbakır'da, 'Değişim olmazsa oy vermeyeceğiz, gizli protokole çok kızıyoruz' diye bir sürü Kürt seçmen yüzüme söyledi" şeklinde konuştu.