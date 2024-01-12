Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkan adaylarını açıklamayı 15 Ocak'tan 14 Ocak'a çekmesine tepki gösterdi. Özel, "Aday açıklamasını, pazar günü bizim miting saatimize çekti. Amacı, biz miting yaparken televizyonların mitingi yayınlamak yerine onun adaylarını yayınlaması. Bu siyaseten saygısızlıktır, bu görgüsüzlüktür." dedi. CHP, Yargıtay'ın AYM'nin Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali kararına da uymaması nedeniyle 14 Ocak'ta Tandoğan'da miting düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkan adaylarını 14 Ocak Pazar açıklayacağını söylemesine tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel, "Aday açıklamasını, pazar günü bizim miting saatimize çekti. Amacı, biz miting yaparken televizyonların mitingi yayınlamak yerine onun adaylarını yayınlaması. Bu siyaseten saygısızlıktır, bu görgüsüzlüktür." ifadelerini kullandı. CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı nedeniyle 14 Ocak'ta Ankara Tandoğan Meydanı'nda miting gerçekleştirecek.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A MİTİNG TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Akhisar'da, Akhisar Belediyesi'nin Cumartesi Pazarı ve Yaşam Alanı Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin belediye başkan adaylarını açıklamasını 15 Ocak'tan 14 Ocak Pazar gününe çekmesine tepki gösterdi.

"AMACI TELEVİZYONLARIN MİTİNGİ YAYINLAMAK YERİNE ONUN ADAYLARINI YAYINLAMASI"

14 Ocak'ta Ankara Tandoğan Meydanı'nda "Geleceğimize sahip çıkıyoruz" mitingi düzenleyeceklerini hatırlatan Özgür Özel şunları söyledi: "Tayyip Erdoğan ne yaptı? Tayyip Erdoğan pazartesi günü yapacağı, belediye başkanları aday açıklamasını, pazar günü bizim miting saatimize çekti. Amacı, biz miting yaparken televizyonların mitingi yayınlamak yerine onun adaylarını yayınlaması.

"SESİMİZİ DUYACAKSIN, SANA BU SESİ DUYURACAĞIZ"

Amacı emeklinin sesini kısmak, amacı EYT mağdurlarının, staj mağdurlarının sesini kısmak. Amacı enflasyona isyan edenlerin, hayat pahalılığına isyan edenlerin, düşük maaşlara isyan edenlerin; hukuksuzluklara, haksızlıklara isyan edenlerin sesini kısmak. Buradan sesleniyorum: Ey Recep Tayyip Erdoğan : Emekliyi, emekçiyi, işçiyi, memuru, çiftçiyi hiçbirimizi susturamazsın, sesimizi duyacaksın, sana bu sesi duyuracağız.

"BU SİYASETEN SAYGISIZLIKTIR, GÖRGÜSÜZLÜKTÜR"

Bir ülkenin Cumhurbaşkanı; bir mitingin, önceden ilan edilmiş bir mitingin saatine eğer kendisi aday tanıtım koyuyorsa, önceden ilan edilen bir mitinge başka bir parti etkinlik koyuyorsa, bu siyaseten saygısızlıktır, bu görgüsüzlüktür. Bu esas, ne kadar çok korktuğunu; sizin ne kadar haklı, onun ne kadar korkak olduğunu gösterir.

"TANDOĞAN'A TERÖR YAPMAYA, KALP KIRMAYA GİTMİYORUZ"

Korkmayacağız. Tandoğan'a terör yapmaya, kalp kırmaya gitmiyoruz; birlik, beraberlik için sesimizi duyurmak, yoksulların sesini duyurmak için gidiyoruz. Öyle olunca da istedikleri kadar engellesinler; bu talebi yükseltmemizi, bu ülkenin ortak geleceğine sahip çıkmamızı engelleyemezler, engelleyemeyecekler. Tandoğan'da Pazar günü hepimizin sesini duyacak.

"ANAYASA HEPİMİZİN GÜVENCESİ"

Pazar günü; Recep Tayyip Erdoğan ve onun eliyle beş hakim anayasayı askıya aldığı için… Bugün Anayasa Mahkemesi'ni yok sayıyor, yarın mülkiyet hakkını yok sayar. Anayasa hepimizin güvencesi. Özgür Özel, Vehbi Bakırlıoğlu milletvekiliyse; Anayasada yazdığı için, gücünü oradan alıyor. Besim Dutlulu belediye başkanıysa, gücünü Anayasadan alıyor. Oturduğun evin tapusu, mülkiyet hakkından… Hepsi Anayasada sayesinde var.

"BUGÜN BİR MADDESİNİ, YOK SAYANLAR YARIN SENİN MALINA GÖZ KOYABİLİRLER"

Bugün bir maddesini yok sayanlar, yarın senin malına, emekli maaşına, babandan gelecek mirasa göz koyabilirler. Bu pazar; memlekete, ortak geleceğimize, özgürlüğümüze, yaşam hakkımıza, emeğimize, ekmeğimize sahip çıkalım dedik. Tandoğan'da pazar günü saat 13.00'te, Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerle hak, hukuk, adalet diyeceğiz; aş, ekmek diyeceğiz, emeğe saygı diyeceğiz; emekli maaşıma dokunma diyeceğiz.

"TÜM TÜRKİYE'Yİ BEKLİYORUZ"

Kim, neye sahip çıkmak istiyorsa, bizimle gelsin; kim kendisine sahip çıkılsın istiyorsa Tandoğan'a gelsin. Tüm Türkiye'yi bekliyoruz. Bu çağrıya sendikalar, meslek örgütleri, siyasi partiler olumlu cevap verdiler; Tandoğan'da büyük bir kalabalıkla bu iktidara artık yeter diyeceğiz. Hep birlikte sesimizi yükselteceğiz.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki kararını geçtiğimiz haftalarda görüşerek karara bağlamıştı. "AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok." diyen Daire, ikinci hak ihlali kararına da uyulmamasını kararlaştırmıştı. Kararda, AYM'nin söz konusu kararının juristokratik bir davranış olduğu kaydedilmişti. Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel,14 Ocak Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda "Geleceğimize sahip çıkıyoruz" mitingi düzenleyeceklerini açıklamıştı.