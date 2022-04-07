zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0

Özgür Özel'den bedava traktör vaadi itirafı

"CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi sorusuna CHP'li Özel, "Dikkat çekmek için böyle bir şey yaptık" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den bedava traktör vaadi itirafı
Ömer
Ömer
07 Nisan 2022 Perşembe 19:22

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TVNET'te Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla ekranlara gelen Sert Sorular programının konuğu oldu.

Programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özel,  Karagöz'ün de sorularına yanıt verdi.

Özel'e sorulan en dikkat çekici sorular arasında, 2019 seçimlerinde yürütülen reklam kampanyasındaki  traktör vaadi oldu...

Gülerek cevap verdi

CHP'li Özel, o dönem sosyal medya hesabından "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör..." şeklindeki paylaşımının sorulmasına gülerek cevap verdi.

"Çok güzel bir klibimiz vardı"

"Nerede traktörler?" sorusuna "Dikkat çekmek için" cevabını veren Özgür Özel, "O zaman bizim kampanya ekibi beni arayıp 'Çok güzel bir klibimiz var. CHP'lilerin verdiği desteği anlatabilmek için sizin hesabınızdan paylaşırsak iyi olur' dediler. Ben de o zaman Aydın, Afyon, Denizli taraflarında sürekli geziyorum. Videoyu paylaştık, o video artık yok. Orada 'CHP'li belediyenin olduğu yerde çiftçiyseniz tohum, gübre desteği verilecek diyor.

"Dikkat çekelim dedik"

CHP'li Aydın belediyesindeki çiftçi mutlu. O yüzden CHP'li belediye seçerseniz beş yılın sonunda bir traktör alacak birikiminiz olur' diye bir şey geçiyor. Biz de çarpıcı olsun diye 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör...' yazdık." ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Starbucks ürünlerine yüzde 25 oranında zam
Starbucks ürünlerine yüzde 25 oranında zam
0
BM, Rusya'yı İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı
BM, Rusya'yı İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı
0
2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR İşçi alımı kura çekimi sonuçları SORGULAMA EKRANI
2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR İşçi alımı kura çekimi sonuçları SORGULAMA EKRANI
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.