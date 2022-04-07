Özgür Özel'den bedava traktör vaadi itirafı

"CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi sorusuna CHP'li Özel, "Dikkat çekmek için böyle bir şey yaptık" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TVNET'te Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla ekranlara gelen Sert Sorular programının konuğu oldu.

Programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, Karagöz'ün de sorularına yanıt verdi.

Özel'e sorulan en dikkat çekici sorular arasında, 2019 seçimlerinde yürütülen reklam kampanyasındaki traktör vaadi oldu...

Gülerek cevap verdi

CHP'li Özel, o dönem sosyal medya hesabından "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör..." şeklindeki paylaşımının sorulmasına gülerek cevap verdi.

"Çok güzel bir klibimiz vardı"

"Nerede traktörler?" sorusuna "Dikkat çekmek için" cevabını veren Özgür Özel, "O zaman bizim kampanya ekibi beni arayıp 'Çok güzel bir klibimiz var. CHP'lilerin verdiği desteği anlatabilmek için sizin hesabınızdan paylaşırsak iyi olur' dediler. Ben de o zaman Aydın, Afyon, Denizli taraflarında sürekli geziyorum. Videoyu paylaştık, o video artık yok. Orada 'CHP'li belediyenin olduğu yerde çiftçiyseniz tohum, gübre desteği verilecek diyor.

"Dikkat çekelim dedik"

CHP'li Aydın belediyesindeki çiftçi mutlu. O yüzden CHP'li belediye seçerseniz beş yılın sonunda bir traktör alacak birikiminiz olur' diye bir şey geçiyor. Biz de çarpıcı olsun diye 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör...' yazdık." ifadelerini kullandı.