Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz, randevu talep edeceğiz" dedi.

12 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Irak ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa ve CHP lideri Özgür Özel ile olası görüşmelerine ilişkin konuştu. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"HENÜZ RANDEVU TALEBİ GELMEDİ"

"Şu an itibarıyla henüz böyle bir randevu talebi gelmiş değil. Fakat olabileceğini düşünüyoruz. Dünyada birçok alanda değişimden söz ediliyor. Sosyolojiler, teknolojiler, iklimler ve daha birçok zemin çok hızlı değişiyor. Bunu ayak uydurmak için de Türkiye'nin eskinin darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. Yani bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım. Bu görüşme sağlandığında tabii ki anayasa konusu da bizim görüşme başlıklarımızın arasında yer alacaktır.

Kaldı ki Meclis Başkanımızın da liderlerle yapacağı görüşmelerde bu konuları onlarla ele alma düşüncesinin olduğunu biliyorum. Doğrusu ben de bize çok ama çok dar gelen bu mevcut anayasayla ilgili liderler olarak neler yapabiliriz, bunları konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Sayın Özel'in bu ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisiyle de bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz. Biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli köşe taşlarından biri olan yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili çalışmaktan, gayret etmekten geri durmayacağız. Milletimize yeni ve demokratik bir anayasa kazandırana kadar gayretimiz sürecektir."

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖRÜŞMEYİ PLANLIYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanın yeni Anayasa hakkındaki açıklamalarının sorulması üzerine Özgür Özel, "Cumhurbaşkanının bugün değişimden bahsediyor olması ve cumhurbaşkanının da artık değişimci olması CHP'nin siyaset diline egemen olduğunu gösteriyor ki bu güzel bir şey. CHP değişerek güçlendi. Bu tutumlarını değiştiremezlerse zayıflamaya devam edecekler. Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz, randevu talep edeceğiz. Anayasa ile ilgili bir takım talepler ileteceğini söyledi. Tabii ki TBMM müzakere zeminidir ve her zaman liderler birbirleriyle konuşur" cevabını verdi.