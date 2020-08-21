Özgür Demirtaş, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervini küçümsedi

Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunmasının ardından Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bulunan kaynağı küçümseyici bir paylaşım yaptı.

Reuters ajansına konuşan iki Türk yetkili, Karadeniz'deki Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu söylemişti.

Doğalgaz bulunmasının ardından Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"BİR BİDON PETROL BİR TANE DAMAK ÇİKOLATA BİLE ETMİYOR"

Enerji rezervini küçümseyen Demirtaş, "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor..." ifadelerinde bulundu.

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