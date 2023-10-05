Öz kızını sevgilisine benzettiği için tecavüz etti! 15 yaşında düşük, 16 yaşında doğum yaptı

ANKARA'dan miden bulandıran bir cinsel istismar haberi geldi. B.D. isimli sapık baba, öz kızı kızı M.'ye küçük yaşlarda başlayarak sistematik olarak tecavüz etti. Talihsiz M., 15 yaşında kürtaj, 16 yaşında ise doğum yaptı. 2019'da tutuklanan 'baba', 2020'de tahliye edildi. 26 Temuz'dan bu yana kayıp. Çocuğun sözleri yürek dağladı: "Beni eski sevgilisine benzetiyordu."

Ankara'da B.D., öz kızı M.'ye küçük yaşlardan itibaren sistematik olarak istismarda bulundu. Bu durum, M.'nin 2019'daki şikayetine kadar devam etti. 10 Haber'in haberine göre, M., 2000 doğumluydu, 15 yaşında hamile kaldı. 'Anne' ve 'babasıyla' birlikte Ankara Etlik'te özel bir kliniğe giderek kürtaj yaptırdı.

16 yaşında babasından çocuk doğurdu

'Babanın' sistematik istismarı devam ediyordu. 2016 yılında tekrar hamile kaldı, 31 Ağustos 2016'da Ankara'da bir devlet hastanesinde doğuma girdi. M., 22 Kasım 2019'da İzmir Çeşme'de bir karakola giderek 'babası' hakkında şikayetçi oldu. Babasının istismarını anlatırken, "Beni eski sevgilisine benzetiyordu" diyordu.

Aile baskısıyla ifadesini çekti, serbest kaldı

M.,'nin ifadesinden sonra 'baba' B. D., gözaltına alınarak tutuklandı. Dünyaya gelen çocuktan DNA örneği alınarak rapor hazırlanması istendi. Çocuk doğar doğmaz önce bir yetiştirme yurduna sonra da bir aileye evlatlık verildiği için yeri tespit edilemedi. DNA örneği alınamadı. M., ailesinin baskısıyla 11 Aralık 2019'da ifadesini geri aldı. M.,'nin ifadesini geri almasıyla 1 Ekim 2020'de 'baba' B. D., tahliye edildi.

DNA raporu: Çocuğun babası o...

'Baba' B. D., hakkında 8 Ağustos'ta hazırlanan iddianamede "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 42 yıl, "tehdit" suçundan ise 3 buçuk yıla kadar olmak üzere toplamda 45,5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Evlatlık verilen çocuk bulunarak DNA örneği alındı. DNA raporu 26 Temmuz 2023'te dava dosyasına girdi. Rapora göre, çocuğun yüzde 99.9 biyolojik 'babası' B. D., çıktı.

Yakalama kararı çıktı, 2 aydır kayıp

27 Temmuz'daki davanın 3. duruşmasında 'baba' B. D., hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre 01 Ekim 2020'de tahliye edilen B. D., adreslerinde yapılan aramada bulunamadı. B. D., iki aydır firari. 10 Ekim 2023'te davanın son duruşması görülecek.