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Otoyolun buzlu bölümünde 100 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Çin'in Suzhou kentindeki bir otoyolun buzlu bölümünde 100'den fazla aracın birbirine çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Devlet televizyonunun geçtiği görüntülerde onlarca aracın otoyolda gelişigüzel bir şekilde durduğu ve bir aracın havada ciddi bir açıyla takla attığı anlar yer aldı.

Otoyolun buzlu bölümünde 100 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
Kamusaati
Kamusaati
23 Şubat 2024 Cuma 12:49

Çin'de olumsuz hava şartları nedeniyle eşi benzerine çok az rastlanan bir kaza meydana geldi. Suzhou kentindeki bir otoyolun buzlu bir bölümünde 100'den fazla aracın birbirine çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

ARAÇ HAVADA CİDDİ BİR AÇIYLA TAKLA ATTI

Devlet televizyonu CCTV ve sosyal medyada yer alan görüntülerde çok sayıda aracın otoyolda gelişigüzel bir şekilde durduğu ve bir aracın havada ciddi bir açıyla takla attığı görülüyor. Cam ve enkazın her yere saçıldığı görülüyordu.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Suzhou Endüstri Parkı trafik polisinin WeChat sosyal medya hesabından bildirdiğine göre, üç kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken altı kişide de hafif sıyrıklar meydana geldi. Polis, yol trafiğinin yeniden sağlandığını ve kazanın nedeninin araştırıldığını söyledi.

TATİL DÖNÜŞÜ TRAFİĞİ ETKİLEDİ

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Çin'in büyük bölümünü soğuk hava dalgaları, kar fırtınaları ve buzlu yağmurlar vurdu ve milyonlarca insanın Ay Yeni Yılı kutlamaları için evlerine koştuğu bir dönemde ulaşımı etkiledi.

HÜKÜMET ACİL DURUM MÜDAHALESİNİ ARTIRDI

Bu hafta boyunca hükümet dondurucu soğuklar için acil durum müdahalesini artırdı ve Pekin, Hebei, Shanxi, Anhui ve Hubei gibi eyalet ve şehirlerde ulaşım akışı, tedarik ve elektrik için çeşitli planlar başlattı. Çin Meteoroloji İdaresi, bazı orta ve güney bölgelerde donma ve düşük sıcaklıklar için yüksek uyarıda bulundu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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