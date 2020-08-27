Otomobil alacaklar dikkat! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları

Koronavirüs salgınında büyük tehlike arz eden toplu taşımayı kullanmak istemeyen vatandaş, bireysel araç tercihine yöneldi. Bundan dolayı tüketiciler sıfır otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte en ucuz sıfır otomobiller. En ucuz sıfır otomobiller listesinde hangi otomobil markaları bulunuyor?