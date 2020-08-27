Otomobil alacaklar dikkat! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları

Koronavirüs salgını sonrası tüketiciler bireysel otomobillere yöneldi. Karantina sonrası canlanan araç piyasasında ikinci el ve sıfır otomobillerin fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller.
Koronavirüs salgınında büyük tehlike arz eden toplu taşımayı kullanmak istemeyen vatandaş, bireysel araç tercihine yöneldi. Bundan dolayı tüketiciler sıfır otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte en ucuz sıfır otomobiller. En ucuz sıfır otomobiller listesinde hangi otomobil markaları bulunuyor?
Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy
106.900 TL
Fiat Panda 1.2 69 HP Urban
110.900 TL
Renault Clio (eski) Joy 0.9 TCe 90 HP
119.900 TL
Renault Clio (eski) Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 HP
127.100 TL
Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 HP
131.900 TL
Dacia Sandero Stepway 90 by Easy-R
141.500
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Hyundai i10 5 Jump (Benzinli)
131.950
Dacia Duster 1.0 Tce Confort
156. 900
Nissan Micra 1.0 IG-T Düz vites Visia
156.600
Toyota Corolla 1.6 lt Vision
161.800
Suzuki Swift 1.2 LGAT
176.900
Toyota C-HR 1.2 Turbo
192.500
Honda Civic Sedan 1.6 benzinli
194.000
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