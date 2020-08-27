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Otomobil alacaklar dikkat! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları

Koronavirüs salgını sonrası tüketiciler bireysel otomobillere yöneldi. Karantina sonrası canlanan araç piyasasında ikinci el ve sıfır otomobillerin fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller.

Otomobil alacaklar dikkat! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
27 Ağustos 2020 Perşembe 00:40
Otomobil alacaklar dikkat! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları

Koronavirüs salgınında büyük tehlike arz eden toplu taşımayı kullanmak istemeyen vatandaş, bireysel araç tercihine yöneldi. Bundan dolayı tüketiciler sıfır otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte en ucuz sıfır otomobiller. En ucuz sıfır otomobiller listesinde hangi otomobil markaları bulunuyor?

Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy

Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy

106.900 TL

Fiat Panda 1.2 69 HP Urban

Fiat Panda 1.2 69 HP Urban

110.900 TL

Renault Clio (eski) Joy 0.9 TCe 90 HP

Renault Clio (eski) Joy 0.9 TCe 90 HP

119.900 TL

Renault Clio (eski) Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 HP

Renault Clio (eski) Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 HP

127.100 TL

Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 HP

Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 HP

131.900 TL

Dacia Sandero Stepway 90 by Easy-R

Dacia Sandero Stepway 90 by Easy-R

141.500

8

Hyundai i10 5 Jump (Benzinli)

Hyundai i10 5 Jump (Benzinli)

131.950

Dacia Duster 1.0 Tce Confort

Dacia Duster 1.0 Tce Confort

156. 900

Nissan Micra 1.0 IG-T Düz vites Visia

Nissan Micra 1.0 IG-T Düz vites Visia

156.600

Toyota Corolla 1.6 lt Vision
Toyota Corolla 1.6 lt Vision

161.800

Suzuki Swift 1.2 LGAT
Suzuki Swift 1.2 LGAT

176.900

Toyota C-HR 1.2 Turbo
Toyota C-HR 1.2 Turbo

192.500

Honda Civic Sedan 1.6 benzinli
Honda Civic Sedan 1.6 benzinli

194.000


Kaynak: Kamu Saati Özel
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