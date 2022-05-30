Osmaniye'de Korkutan Deprem: Osmaniye'de Kaç Büyüklüğünde Deprem Oldu? AFAD, Kandilli Son Depremler

Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, saat 17:30 civarlarında Osmaniye'de gerçekleşen depremin çevre illerden hissedildiği ifade edildi. Peki Osmaniye'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

AFAD tarafından yapılan açıklamada bu akşamüstü 17:32'de Osmaniye-Orhaniye'de, 7 KM derinliğinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Osmaniye Merkez, Kadirli ve çevre illerde de hissedilen deprem telaşa yol açtı. Depremin herhangi bir can ve mal kaybına sebep olmadığı öğrenildi.

AFAD, Kandilli Son Depremler Sayfası

Ülkemizde olan tüm depremlere AFAD, Kandilli Rasathanesi sayfaları üzerinden takip edebilirsiniz.

AFAD Deprem Sayfası