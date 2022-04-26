Osman Kavala kararı Bekir Bozdağ'a soruldu

Osman Kavala kararı konusunda yurt dışından yapılan yorumlara ilişkin konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Almanya ve ABD kendi işlerine baksın" dedi.

Gezi Parkı davası dün sonuca bağlandı.

Tek tutuklu sanık olan Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Kavala hakkındaki karar, hem yurt içinde hem de yurt dışında tepkilere neden oldu.

Özellikle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in tehdit ve nefret dolu açıklamaları büyük tepki çekti.

"Saygısızca tepkilere şahit olduk"

Konu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a soruldu.

Bozdağ, "Dün açıklanan karar sonrasında bir hukuk devletinde olması gerekenlerin dışında çok saygısızca tepkilere de şahit olduk. Cumhurbaşkanımızı, mahkemeyi ve kararı veren heyeti tehdit eden, hem yargıya hem Cumhurbaşkanımıza hakaret eden, parmak sallayan dil uzatan tepkilere şahit olduk.

"Parmak sallayan herkesi kınıyorum"

Cumhurbaşkanımıza yargıya ve görev yapan hakimlere el sallayanları... herkesi kınıyorum. Beklenen kararlar gelince 'Ankara'da hakimler var' tam tersine beklenmeyen kararlar çıkınca 'kararlar talimatla veriliyor' gibi kararları siyasi taraftarlığa göre değerlendirmek hukuk devleti ile bağdaşmayan bir uygulama olarak ortaya çıkıyor." dedi.

"ABD ve Almanya işlerine baksın"

Bozdağ, Kavala kararı için yurt dışından yapılan yorumlara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Bozdağ, "Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir. Kimsenin Türkiye'nin iç işlerine karışmaya hakkı yoktur. Türk yargısı bağımsız bir yargıdır. Türk milleti adına yargılama yapar ve karar verir. Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin yargılaması ile ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Onlar kendi işlerine baksınlar. Onlar kendi hukuk sistemlerine baksınlar. Türkiye'nin iç işlerine karışmak ABD'ye de Almanya'ya da düşmez." diye konuştu.