bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0

Osman Kavala kararı Bekir Bozdağ'a soruldu

Osman Kavala kararı konusunda yurt dışından yapılan yorumlara ilişkin konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Almanya ve ABD kendi işlerine baksın" dedi.

Osman Kavala kararı Bekir Bozdağ'a soruldu
Kamusaati
Kamusaati
26 Nisan 2022 Salı 22:35

Gezi Parkı davası dün sonuca bağlandı.

Tek tutuklu sanık olan Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Kavala hakkındaki karar, hem yurt içinde hem de yurt dışında tepkilere neden oldu.

Özellikle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in tehdit ve nefret dolu açıklamaları büyük tepki çekti.

"Saygısızca tepkilere şahit olduk"

Konu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a soruldu.

Bozdağ, "Dün açıklanan karar sonrasında bir hukuk devletinde olması gerekenlerin dışında çok saygısızca tepkilere de şahit olduk. Cumhurbaşkanımızı, mahkemeyi ve kararı veren heyeti tehdit eden, hem yargıya hem Cumhurbaşkanımıza hakaret eden, parmak sallayan dil uzatan tepkilere şahit olduk.

"Parmak sallayan herkesi kınıyorum"

Cumhurbaşkanımıza yargıya ve görev yapan hakimlere el sallayanları... herkesi kınıyorum. Beklenen kararlar gelince 'Ankara'da hakimler var' tam tersine beklenmeyen kararlar çıkınca 'kararlar talimatla veriliyor' gibi kararları siyasi taraftarlığa göre değerlendirmek hukuk devleti ile bağdaşmayan bir uygulama olarak ortaya çıkıyor." dedi.

"ABD ve Almanya işlerine baksın"

Bozdağ, Kavala kararı için yurt dışından yapılan yorumlara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Bozdağ, "Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir. Kimsenin Türkiye'nin iç işlerine karışmaya hakkı yoktur. Türk yargısı bağımsız bir yargıdır. Türk milleti adına yargılama yapar ve karar verir. Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin yargılaması ile ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Onlar kendi işlerine baksınlar. Onlar kendi hukuk sistemlerine baksınlar. Türkiye'nin iç işlerine karışmak ABD'ye de Almanya'ya da düşmez." diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Toplu taşımada maske kaldırıldı mı?, Maske takma zorunluluğu Nerelerde devam ediyor?
Toplu taşımada maske kaldırıldı mı?, Maske takma zorunluluğu Nerelerde devam ediyor?
0
Okullarda maske mecburiyeti kalktı
Okullarda maske mecburiyeti kalktı
0
Gezi Parkı davası kararının ardından eylem yaptılar
Gezi Parkı davası kararının ardından eylem yaptılar
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.