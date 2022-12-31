Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
ilanlar
ilanlar
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3
elektrik
elektrik
0

Optimar'dan 2022 yılının son cumhurbaşkanlığı anketi

Optimar'ın son anketine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 43,7 ile zirvede yer alırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 12,4 ile ikinci sırada yer aldı.

Optimar'dan 2022 yılının son cumhurbaşkanlığı anketi
Kamusaati
Kamusaati
31 Aralık 2022 Cumartesi 17:26

Türkiye acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktı.

2023 ise seçim yılı olacak.

Haziranda yapılacak cumurbaşkanlığı seçimi için zaman azaldıkça siyaset ısınıyor.

Aralık ayı muhalefetteki aday tartışmaları arasında geride kalırken yılın bu son günlerinde Optimar araştırma şirketi seçmenin nabzını tuttu.

Şirket 5-14 Aralık arasında 2502 kişinin katılımı ile yılın son cumhurbaşkanlığı seçimi anketini yaptı.

Seçmene yine o klasik "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Erdoğan yılın son anketinde zirvede

Her ankette olduğu gibi burada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine zirvede yer aldı.

Katılımcıların yüzde 43,7'si Erdoğan'a oy vereceklerini belirtti.

Erdoğan'ı 12,4 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu izlerken anketin şu şekilde sonuçlandı:

Recep Tayyip Erdoğan: 43,7
Kemal Kılıçdaroğlu: 12,4
Mansur Yavaş: 10,1
Ekrem İmamoğlu: 9,0
Selahattin Demirtaş: 6,8
Meral Akşener: 6,0
Diğer: 3,5
Abdullah Gül: 2,9
Devlet Bahçeli: 2,7
Binali Yıldırım: 1,0
Muharrem İnce: 1,0
Ali Babacan: 0,9


Kaynak: Kamu Saati Özel
2023'ü yaşamaya başladılar! İşte yeni yıla giren ilk ülkeler
2023'ü yaşamaya başladılar! İşte yeni yıla giren ilk ülkeler
0
AK Parti'den seçim tarihi açıklaması
AK Parti'den seçim tarihi açıklaması
0
Sinan Ateş'in öldürülmesi sonrası Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları neden suskun?
Sinan Ateş'in öldürülmesi sonrası Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları neden suskun?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.