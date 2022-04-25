Öfkeli anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü

Lübnan'da bir kadının, kızına saldırdığı iddia edilen köpeği pompalı tüfekle öldürdüğü anlar ortaya çıktı. Hayvan hakları koruyucuları, genç kadını hareketi nedeniyle kınadı.

Lübnan'da geçtiğimiz ay meydana geldiği belirtilen bir olayın görüntüleri ortaya çıktı. İddialara göre Lübnan'ın Bekaa vilayetindeki Batı Bekaa bölgesinde bir sokak köpeği, kız çocuğuna saldırdı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

İNTİKAM İÇİN KÖPEĞİ VURDU

Kızının durumunu gören ve çılgına dönen anne, eline aldığı pompalı tüfekle köpeğin olduğu yere giderek hayvanı öldürdü. Bu anlar da çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anneye büyük tepki gösterildi. Hayvan hakları savunucuları, kadının yaptığı hareketin yanlış olduğunu savunarak, cezalandırılmasını talep etti.