Ödeme yapmayanlar dikkat! Ek MTV'de gecikme zammı belli oldu

Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım'da sona erecek. İlk taksit dönemini kaçıranlar da aylık yüzde 2,5 gecikme faizi ile ödeme yapabilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla yapılan ek MTV düzenlemesi, Anayasa Mahkemesine (AYM) taşınmıştı. AYM, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti. Bu kararın ardından gözler gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi.

Yüzde 2,5 gecikme faizi ile ilk taksit ödemesi Ek MTV'nin ilk taksitinin 6 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyordu. Bu dönemi kaçıran araç sahipleri aylık yüzde 2,5 gecikme faizi ile ilk taksiti ödeyebilecek.

İkinci taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek.

Nasıl ödeme yapılır? Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek.

Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor.