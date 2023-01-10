Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 kira zammı ne kadar, kaç TL?

Mini etekli ders anlattığı görüntülerle gündem olan kadın öğretmen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Kendisini eğitimi çok seven bir insan olarak tanımlayan kadın öğretmen "Neden haber yaptığınızı anlamıyorum… Gerçekten merak ediyorum amaç benim bu durumdan zarar görmem mi? Sevenlerimden destek bekliyorum" dedi.