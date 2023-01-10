Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 kira zammı ne kadar, kaç TL?

Ocak ayı kira artış oranı, yıl sonu enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonuyla birlikte TÜFE rakamları da netleşti. Peki, ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?
Yıl sonu enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ocak ayı kira artış oranları merak edilmeye başladı. Ocak ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte ocak ayında yapılacak artış oranı belli oldu.
KİRA ZAMLARINA 2023 TEMMUZ'A KADAR SINIRLANDIRMA GETİRİLDİ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.
OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.
OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 4 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 1000 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 5 bin TL
12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI
Mevcut Kira Bedeli: 4 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %72,31
Kira Artış Tutarı: 2 bin 892 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 6 bin 892 TL