Nureddin Nebati, yeni paketi cumartesi günü açıklayacak

Bakan Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren paketi cumartesi günü açıklayacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun düşmesi için alınacak tedbirleri ve uygulanacak paketleri geniş katılımlı bir toplantıda açıklayacaklarını paylaştı.

Yastık altındaki altınların değerlendirileceğine ilişkin daha önce de projeleri olduğunu dile getiren Bakan Nebati, 12 Şubat Cumartesi tarihinde paketin tüm detaylarını verecek.

DESTEK, TEDBİR VE TEŞVİK PAKETİ AÇIKLANACAK

Ekonomi yönetimi, 12 Şubat Cumartesi günü fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere, üretim ve ihracat öncelikli birçok destek, tedbir ve teşvik paketi açıklayacak.

İŞLETMELERE VE İHRACATÇILARA DESTEK GELİYOR

Nebati, cumartesi günü gerçekleştirilecek programda, bu tedbirlerin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı selektif bir finansman destek paketini açıklayacak.

YASTIK ALTINDAKİ ALTINLARIN SİSTEME AKTARILMASININ FORMÜLÜ PAYLAŞILACAK

Toplantıda, "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde, yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması amacıyla atılacak adımlar da kamuoyuna duyurulacak.

ENFLASYONA KARŞI BİRÇOK PAKET AÇIKLANACAK

Başta emtia fiyatlarındaki artışlarla son dönemde küresel bir sorun haline gelen enflasyon karşısında kapsamlı bir yol haritasını açıklamaya hazırlanan Bakan Nebati, alınacak önlemlere ek olarak tüm paydaşların katkısı ve desteğiyle üretici ve tüketici fiyatlarındaki artışların önüne geçmeye yönelik birçok tedbir paketine ilişkin bilgi verecek.