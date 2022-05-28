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Nureddin Nebati, İstanbul'da vatandaşları dinledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün İstanbul'da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim. Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Nureddin Nebati, İstanbul'da vatandaşları dinledi
Kamusaati
Kamusaati
28 Mayıs 2022 Cumartesi 21:41

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da vatandaşları dinledi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.

"Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın"

DHA'nın aktardığına göre, "Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" diyen Nebati, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun bir mesaide bulduğum her fırsatta vatandaşlarımız ile bir araya gelmeyi, seslerine kulak vermeyi önemsiyorum. Bugün de İstanbul'da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim. Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın"


Kaynak: Kamu Saati Özel
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