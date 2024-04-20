Nihat Zeybekci'nin İsrail ile ticaret konusundaki sözleri gündemde

Türkiye ile İsrail arasında serbest ticaret anlaşması olduğu yönünde bir açıklama yapan Nihat Zeybekci, tartışmaların odağı haline geldi. AK Partili Zeybekci, ikinci bir açıklama daha yaparak sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, İsrail ile ticaret konusunda bir açıklama yaptı.

"İsrail, 6 satıp 1 aldığımız 1 ülke"

İzmir'de katıldığı bir fuarda konuşan Zeybekci, Türkiye ile İsrail arasında serbest ticaret anlaşması olduğunu belirterek şunları söyledi:

İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var. Yani, eyvallah, İsrail'in Filistin'de, Gazze'de Müslümanlara yaptığı soykırımı, katliamı, bebek katliamını, nefretle, şiddetle kınıyoruz, eyvallah, buna diyecek hiçbir şey yok ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de..



Çünkü bizim İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke, yani 6 satıp 1 aldığımız bir ülke.



O anlamda, daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum.



Bununla ilgili de arkadaşlarımızla çalışıyoruz.



Ekonomi koordinasyonuyla, ilgili bakanlarımızla, bunu gündeme alıp biraz daha hassas bir ayardan geçmesi gerektiğine, ben şahsi olarak inanıyorum.

Bu sözlerin kamuoyunda fazlasıyla tartışılması üzerine Nihat Zeybekci'den bir açıklama daha geldi.

"Konuyu yanlış anlayabileceklere tekrar anlatıyorum"

X hesabı üzerinden açıklama yapan AK Partili Zeybekci, sözlerinin arkasında olduğunu yazdı.

İşte o açıklama: