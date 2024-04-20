Nihat Zeybekci'nin İsrail ile ticaret konusundaki sözleri gündemde

Türkiye ile İsrail arasında serbest ticaret anlaşması olduğu yönünde bir açıklama yapan Nihat Zeybekci, tartışmaların odağı haline geldi. AK Partili Zeybekci, ikinci bir açıklama daha yaparak sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, İsrail ile ticaret konusunda bir açıklama yaptı.
"İsrail, 6 satıp 1 aldığımız 1 ülke"
İzmir'de katıldığı bir fuarda konuşan Zeybekci, Türkiye ile İsrail arasında serbest ticaret anlaşması olduğunu belirterek şunları söyledi:
İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var. Yani, eyvallah, İsrail'in Filistin'de, Gazze'de Müslümanlara yaptığı soykırımı, katliamı, bebek katliamını, nefretle, şiddetle kınıyoruz, eyvallah, buna diyecek hiçbir şey yok ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de..
Çünkü bizim İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke, yani 6 satıp 1 aldığımız bir ülke.
O anlamda, daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum.
Bununla ilgili de arkadaşlarımızla çalışıyoruz.
Ekonomi koordinasyonuyla, ilgili bakanlarımızla, bunu gündeme alıp biraz daha hassas bir ayardan geçmesi gerektiğine, ben şahsi olarak inanıyorum.
Bu sözlerin kamuoyunda fazlasıyla tartışılması üzerine Nihat Zeybekci'den bir açıklama daha geldi.
"Konuyu yanlış anlayabileceklere tekrar anlatıyorum"
X hesabı üzerinden açıklama yapan AK Partili Zeybekci, sözlerinin arkasında olduğunu yazdı.
İşte o açıklama:
Söylediğim her kelimenin sonuna kadar arkasındayım. Ucuzcu tacirler hariç, konuyu yanlış anlayabilecek akıl ve sağduyu sahipleri için yazılı olarak tekrar anlatıyorum.
İsrail’le serbest ticaret anlaşması olan birkaç ülkeden biriyiz, Mavi Marmara zamanında da askıya alınmayan bu anlaşmayla Filistinli kardeşlerimizinde Türk malların serbestçe satın alabiliyorlar, bunun da katkısıyla ticaret dengemiz 1'e 6 bizim lehimizedir.
Söylediğim kayda alma yöntemi yasak ürün listesinden daha etkin bir yöntemdir, İsrail’e yapılan tüm ihracatın kayda alınması ile her ürün kayda alınarak izin verilirken satılan her ürün ve şirkette kontrol edilir.
Bu sayede şu anda yüzlerce milyon dolarlık ihale alarak onlarca milyon dolar teminat mektubu veren şirketlerimizin mağduriyetleri gibi daha birçok mağduriyetin önüne geçmiş oluruz.
Onlarca Filistinli şirketin mağduriyetleri de engellenmiş olur.
Söylediğim yasak liste yerine tam kontrol demektir. Sözlerimi tekrar ediyorum 'daha hassas olmak'.
Bize İslamiyet ve Filistin hassasiyeti dersi vermeye kalkan hadsizlere de sözüm, bizim hassasiyetimiz zekatı sizin 7 ceddinize, Cumhurbaşkanımızın hassasiyetinin zekatı ise 77 ceddinize yeter.