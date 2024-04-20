0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
159
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Nihat Zeybekci'nin İsrail ile ticaret konusundaki sözleri gündemde

Türkiye ile İsrail arasında serbest ticaret anlaşması olduğu yönünde bir açıklama yapan Nihat Zeybekci, tartışmaların odağı haline geldi. AK Partili Zeybekci, ikinci bir açıklama daha yaparak sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Nihat Zeybekci'nin İsrail ile ticaret konusundaki sözleri gündemde
Kamusaati
Kamusaati
20 Nisan 2024 Cumartesi 23:02

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, İsrail ile ticaret konusunda bir açıklama yaptı.

"İsrail, 6 satıp 1 aldığımız 1 ülke"

İzmir'de katıldığı bir fuarda konuşan Zeybekci, Türkiye ile İsrail arasında serbest ticaret anlaşması olduğunu belirterek şunları söyledi:

İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var. Yani, eyvallah, İsrail'in Filistin'de, Gazze'de Müslümanlara yaptığı soykırımı, katliamı, bebek katliamını, nefretle, şiddetle kınıyoruz, eyvallah, buna diyecek hiçbir şey yok ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de..

Çünkü bizim İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke, yani 6 satıp 1 aldığımız bir ülke.

O anlamda, daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum.

Bununla ilgili de arkadaşlarımızla çalışıyoruz.

Ekonomi koordinasyonuyla, ilgili bakanlarımızla, bunu gündeme alıp biraz daha hassas bir ayardan geçmesi gerektiğine, ben şahsi olarak inanıyorum.

Bu sözlerin kamuoyunda fazlasıyla tartışılması üzerine Nihat Zeybekci'den bir açıklama daha geldi.

"Konuyu yanlış anlayabileceklere tekrar anlatıyorum"

X hesabı üzerinden açıklama yapan AK Partili Zeybekci, sözlerinin arkasında olduğunu yazdı.

İşte o açıklama:

Söylediğim her kelimenin sonuna kadar arkasındayım. Ucuzcu tacirler hariç, konuyu yanlış anlayabilecek akıl ve sağduyu sahipleri için yazılı olarak tekrar anlatıyorum.

İsrail’le serbest ticaret anlaşması olan birkaç ülkeden biriyiz, Mavi Marmara zamanında da askıya alınmayan bu anlaşmayla Filistinli kardeşlerimizinde Türk malların serbestçe satın alabiliyorlar, bunun da katkısıyla ticaret dengemiz 1'e 6 bizim lehimizedir.

Söylediğim kayda alma yöntemi yasak ürün listesinden daha etkin bir yöntemdir, İsrail’e yapılan tüm ihracatın kayda alınması ile her ürün kayda alınarak izin verilirken satılan her ürün ve şirkette kontrol edilir.

Bu sayede şu anda yüzlerce milyon dolarlık ihale alarak onlarca milyon dolar teminat mektubu veren şirketlerimizin mağduriyetleri gibi daha birçok mağduriyetin önüne geçmiş oluruz.

Onlarca Filistinli şirketin mağduriyetleri de engellenmiş olur.

Söylediğim yasak liste yerine tam kontrol demektir. Sözlerimi tekrar ediyorum 'daha hassas olmak'.

Bize İslamiyet ve Filistin hassasiyeti dersi vermeye kalkan hadsizlere de sözüm, bizim hassasiyetimiz zekatı sizin 7 ceddinize, Cumhurbaşkanımızın hassasiyetinin zekatı ise 77 ceddinize yeter.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal, sığınmacıların ruhsatsız iş yerlerini mühürledi
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal, sığınmacıların ruhsatsız iş yerlerini mühürledi
0
ABD'den TikTok yasağına onay! Tasarı kabul edildi
ABD'den TikTok yasağına onay! Tasarı kabul edildi
0
Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler
Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli görüntüler
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.