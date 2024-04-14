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New York Times: İsrail, İran'a misilleme saldırısından vazgeçti

ABD basını, Biden ile görüşen Netanyahu'nun, misilleme saldırısından geri adım attığını duyurdu. İran'ın saldırılarının, İsrail'e ciddi zarar vermediği belirtildi.

New York Times: İsrail, İran'a misilleme saldırısından vazgeçti
Kamusaati
Kamusaati
14 Nisan 2024 Pazar 22:41

İran, İsrail'in Şam saldırısına karşılık vermek üzere çeşitli hava araçlarıyla saldırı başlattı.

Saldırı dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelirken, gözler İsrail'in misilleme yapıp yapmayacağına çevrildi.

Tel Aviv'de yetkililer, İran ve müttefiklerinin hava saldırılarına olası tepkiyi ele alırken, Tahran yönetimi ise saldırıya uğramadıkça harekete geçmeyeceğini söyledi.

Misilleme saldırısı istediler

İsrail savaş kabinesi, İran saldırısına nasıl yanıt verileceğini görüşmek üzere bugün öğleden sonra toplandı.

Kabinenin bazı üyeleri, misilleme saldırısı başlatılmasından yana tavır sergiledi.

Biden ile görüşen Netanyahu vazgeçti

Bu gelişmeler ışığında New York Times gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, İran'a yönelik acil bir misilleme saldırısına yeşil ışık yakmaktan vazgeçirdiğini yazdı.

İran'ın saldırılarının "ciddi bir zarar vermemesi" ve "Netanyahu'nun Biden'la görüşmesinin" misillemenin iptal edilmesine yol açtığı belirtildi.

Biden ile Netanyahu arasındaki görüşmenin içeriği hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

"İran saldırısı, İsrail-ABD bağlarını güçlendirdi"

Öte yandan İsrail gazetesi The Times of Israel, İran'ın İsrail'e dün gece düzenlediği hava saldırısının Tel Aviv ile Washington arasında Gazze saldırıları nedeniyle haftalardır süregelen gerilimin ardından iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiğini yazdı.

Konuya ilişkin, "İran'ın saldırısı şimdiden koordinasyonu artırdı ve Biden ile Netanyahu arasındaki ilişkileri ısıttı." denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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