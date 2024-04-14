New York Times: İsrail, İran'a misilleme saldırısından vazgeçti

Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşınca tepki çeken AK Partili İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı sessizliğini bozdu. AK Partili isimlerinden de tepki gösterdiği olaya ilginç bir savunma yapan Bursalı, "İhmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek bir söz etmeyenlerin, ne amaçla bu olayı çarpıttığını da biliyoruz" ifadelerini kullandı.