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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetim başlattı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetim başlattı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetim başlattı
Admin
Admin
04 Nisan 2024 Perşembe 10:04

Yerel seçimlerde İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Rasim Arı'nın talimatıyla zabıta ekipleri tarafından Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetimler başlatıldı. Zabıta ekipleri, Arapça tabela bulunan işyerlerine bu tabelalarını 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar kaldırmaları konusunda uyarıda bulundu. Aksi takdirde işyeri sahiplerine idari para cezası uygulanarak tabelalar sökülecek.

MAZBATAYI ALAN BAŞKAN İLK ÇALIŞMASINI YAPTI

İYİ Partili Rasim Arı, Nevşehir'de yüzde 52.03 oy olarak AK Partili Mehmet Savran'ı yüzde 17.53 puan geride bıraktı. Arı, Nevşehir Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende mazbatasını alarak görevine başladı. Başkanın ilk icraatı ise Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetim başlatmak oldu.

ESNAFA 5 NİSAN'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, işyerlerinde Arapça tabela bulunan esnaflara bu tabelalarını 5 Nisan Cuma gününe kadar kaldırmaları uyarısında bulundu. Zabıta ekipleri, 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar kaldırılmayan Arapça tabelalar hakkında işyeri sahiplerine idari para cezası uygulayarak tabelaları sökecek. Kent genelinde yer alan iş yerlerinde standartlara uymayan Arapça tabela, poster ve afişlerin kaldırılması için çalışmalar devam edecek.

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