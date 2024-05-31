Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu sosyal medya hesabından Türkiye ile ilgili skandal bir paylaşımda bulundu. Ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alıp terör örgütü PKK'nın "hayali terör devleti" haritasını paylaşan Netanyahu, Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladı.