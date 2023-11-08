Naci Görür'den Marmara depremiyle ilgili açıklama: Öncü demek, spekülasyon yapmak doğru değil

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün gece saatlerinde Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İstanbul ve birkaç kentte hafif şekilde hissedilen deprem için Görür, "Deprem, beklediğimiz KAF'ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil" dedi.

Marmara Denizi'nde saat 23.05'te korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, Balıkesir'in 3.1 kilometre açığında yaşanan depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Sarsıntı yerin 4.33 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil" dedi.

MARMARA'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 23.05'te deprem meydana geldi. Yerin 4.3 kilometre derinliğindeki deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

KANDİLLİ: DEPREM 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi ise depremin Balıkesir Erdek'te, yerin 8.3 kilometre derinliğinde ve 4.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. İstanbul ve birkaç kentte hafif şekilde hissedilen depremde herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmedi.

NACİ GÖRÜR: ÖNCÜ FALAN DEMEK, SPEKÜLASYON YAPMAK DOĞRU DEĞİL

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı. Görür, "Arkadaşlar, Marmara'da Harmanlı, Erdek/Balıkesir'de 4,5 deprem oldu. Deprem beklediğimiz KAF'ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.