0
0
0
0
0
0
0
0

Mustafa Sarıgül parti kuruyor

Türk siyasetinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de parti kurmaya karar verdi. Parti genel merkezi fotoğrafına hurriyet.com.tr ulaştı. Sarıgül'ün parti kararını Şırnak ziyaretinde duyurması bekleniyor...

Mustafa Sarıgül parti kuruyor
16 Ağustos 2020 Pazar 00:02

Muharrem İnce'nin geçen hafta başlattığı '1000 Günde Memleket Hareketi'nin ardından bir gelişme de Mustafa Sarıgül cephesinde yaşandı.

2019 yılının Ocak ayında yerel seçim öncesinde CHP'den istifa ettiğini açıklayan Sarıgül'ün parti kurma hazırlıklarını başlattığı öğrenildi. Sarıgül'ün partisinin Çankaya Bulvarı'ndaki genel merkezinin fotoğrafına hurriyet.com.tr ulaştı. Sarıgül, parti genel merkezi için 7 kattan oluşan 14 bin metrelik binayı seçti.
 
  

Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Hareketi de hazırlıklarına başladı. TDH, 58 şehirde çalışmalarını sürdürüyor. Sarıgül'ün ilk ziyaretini Şırnak'a yapacağı ve partisini resmen bu şehirde açıklayacağı bildirildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber