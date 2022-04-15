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Muhalif medyada reklam gelirine göre roller belirlendi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adayını henüz belirleyemedi. Muhalif medya, fonlandıkları isimleri öne çıkarmaya başladı.

Muhalif medyada reklam gelirine göre roller belirlendi
Ömer
Ömer
15 Nisan 2022 Cuma 00:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir araya gelen 6 muhalefet partisi, Millet İttifakı olarak seçime girmeye hazırlanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını 6'lı masanın belirleyeceğini söyledi ancak 6'lı masa öncesinde CHP içerisinde de bölünmeler var.

İmamoğlu'nu destekleyen medya

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından fonlanan medya, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı için yayınlar yapmaya başladı.

İBB'nin reklama boğduğu KRT TV ve TELE1 ekranlarında, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı daha güçlü bir aday olacağı mesajları veriliyor.

Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını destekleyen bazı internet haber siteleri de var.

İBB'nin kontrolündeki medya, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına sıcak bakmayan isimleri öne çıkarmaya başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü'sü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük gücü ise Sözcü gazetesi.

Gazetede, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını destekleyen yayınlar yapılıyor. Sözcü gazetesi, zaman zaman CHP Lideri ile özel röportajlar da yaparak durduğu noktayı belli ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise uzun zamandır sessizdi.

Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ın adaylığını istemesinin ardından, Ekrem İmamoğlu'na yakın medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları üzerinden, Mansur Yavaş'ın geçmişte Kürtlerle ilgili söylediği sözler dolaşıma sokuldu.

Halk TV Mansur Yavaş'ın yanında

Bunun üzerine Mansur Yavaş da kılıçları çekti.

Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili ilk net açıklamalarını yaptığı adres ise Halk TV oldu.

Halk TV ile arasındaki ilişki herkes tarafından bilenen Mansur Yavaş, seçim sürecinde en büyük desteği Halk TV'den alacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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