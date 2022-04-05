Muhalefet, Eren Bülbül'ün adının parka verilmesi önergesini reddetti

Trabzon'da hain teröristler tarafından şehit edilen Eren'in ismini Mersin'de yaşatmak amacıyla hazırlanan önergenin reddedilmesi, tepkileri de beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz yıllarda Trabzon Maçka kırsalına erzak toplamaya gelen teröristleri fark ederek durumu Türk askerine bildiren 15 yaşındaki Eren Bülbül, çıkan çatışma sonucu hayatını kaybetmişti.

Eren Bülbül, o günden itibaren Türkiye'nin unutamayacağı isimler arasına girdi.

Bunun üzerine Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir parka, "İyi Ki Varsın Eren-Eren Bülbül Parkı" isminin verilmesi için önerge hazırlandı.

CHP VE HDP'DEN RET

Belediyenin nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu ise dün gerçekleşti. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığındaki toplantıda, gündem maddeleri ve önergeler okundu.

MHP'li meclis üyesi Tufan Nenni, mahalle halkı ve muhtarlığın talebi üzerine Huzurkent Bahşiş Mahallesi Avşar Sokak'ta bulunan park için hazırlanan önergeyi sundu.

Cumhur İttifakı üyelerinin desteğiyle sunulan önerge, havale edildiği komisyonda muhalefet oylarıyla reddedildi.

"KAHROLUYORUM"

Belediye Başkanı Gültak da karar karşısında tepkisiz kalamadı. Bunun üzerine konuşan Gültak, şunları söyledi:

"Ülkesinin çıkarları ve milleti için şehit olan bir gencimizin adını bir parkımıza bir kez daha veremediğim için belediye başkanı olarak kahroluyorum.

"ŞEHİTLERLE NE ZORUNUZ VAR"

Çanakkale şehitleri olmasaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti de yoktu. Bir şehit isminin bir parka, caddeye, sokağa, okula verilmesi kadar doğal bir şey yoktur. Şehitlerimizi unutturmadık, asla unutturmayacağız. Ne zorunuz var şehitlerle? Çocuklarınıza bunu anlatamazsınız. Yanlış yapıyorsunuz.

"SİYASİ YOL ARKADAŞLARINIZI İKNA EDEMİYORSUNUZ..."

Siz, şehit isminin bir parka verilmesi noktasında siyasi yol arkadaşlarınızı ikna edemediğiniz için 'Hayır' demek zorunda kalıyorsunuz. Olay bu kadar basittir. Niye bunu kabul etmiyorsunuz? Bunun travmasını kendi içinizde yaşıyorsunuz. Üzülüyorsunuz ama söyleyemiyorsunuz."

İSİMLİ TABELA DİKİLDİ

Gültak, oylama sonucuna rağmen ise parkın uygun bir yerine Bülbül'ün adının yazılı olduğu tabelanın asılması talimatı verdi.

Hazırlanarak alana götürülen tabela, Gültak ve belediye ekiplerince parkın köşesine dikildi.

"ŞEHİTLERİMİZİN SAYESİNDE BUGÜN BURALARDAYIZ"

Gültak, yapımı tamamlanan parka Eren Bülbül'ün adının verilmesi için mahalle halkının desteği ve muhtarlığın dilekçesi olduğunu söyledi. Konunun mecliste gündeme getirildiğini belirten Gültak, şöyle konuştu:

"Mecliste, mahallelinin ve muhtarımızın talebi olduğunu söylememize rağmen maalesef kahredici bir olay yaşadık. CHP, HDP, EMEP ve iki bağımsız üyenin oylarıyla 'İyi Ki Varsın Eren-Eren Bülbül Parkı'nın ismini parka veremedik. Bundan dolayı çok üzülüyorum çünkü şehitlerimiz varsa bugün buradayız, ezanlarımız okunuyor, devlet ve cumhuriyetiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetlerde yürüyüp büyük bir cumhuriyet olmak istiyorsak şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde olacağız."

"TABELAYI BEN DİKTİM, YİĞİT OLAN VARSA GELSİN SÖKSÜN"

Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarını, vatanın bütünlüğünü korumak için emniyet güçleriyle temasa geçtiği için Eren Bülbül'ün teröristlerce şehit edildiğini hatırlatan Gültak, Eren Bülbül'ün şehadetinin unutulmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu önemli bir misyondur, biz bu misyonu çocuklarımıza, gençlerimize anlatamayacaksak bu topraklar üzerinde niye yaşıyoruz? Ben talimat verdim, arkadaşlar da hızlı bir şekilde tabelayı hazırladılar. Ben diktim, gelsin birileri yiğitse söksün. Eğer yasa beni bu konuda yargılayacaksa bir şehidimizin ismini parka vermekten gurur duyuyorum. Yargılanmaya da hazırım."