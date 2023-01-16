Müge Anlı'daki Sinan Sarıdoğan cezaevinde intihar mı etti? İşte meselenin aslı

Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe olayında baş şüpheli olan Sinan Sardoğan, geçtiğimiz günlerde çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanmıştı. Metris Cezaevi'ne gönderilen Sarıdoğan'ın burada intihar ettiği iddiası sosyal medyada dolanmaya başladı. Ancak gündeme bomba gibi düşen bu iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Arif Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan, günlerdir gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sosyal medyada "sapık Sinan" olarak adlandırılan şahıs, geçtiğimiz günlerde çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklanmıştı.

İNTİHAR ETTİĞİ İDDİASI ORTAYA ATILDI

Sinan Sardoğan ile ilgili sosyal medyada şok bir iddia ortaya atıldı. Çok sayıda yaşlı kadına cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkan Sinan Sardoğan'ın, cezaevinde intihar ettiğine dair haberler yapıldı.

HABERLER ASILSIZ ÇIKTI

Sinan Sardoğan'ın intihar ettiğine ilişkin çıkan haberler asılsız çıktı. Sinan Sardoğan'nın metris cezaevinde yattığı ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Arife Gökçe'nin kaybında baş şüpheli olan Sinan Sardoğan, geçtiğimiz günlerde bir başka suçtan gözaltına alındı. İddialara göre; 2018 yılında İstanbul Avcılar'da Suriye uyruklu A. A. (17) Sinan Sardoğan tarafından cinsel istismara uğradı. O dönem 12 yaşında olan A.A., televizyonda Sinan'ı görünce durumu ailesine anlattı. Aile de çocuklarıyla birlikte polisin kapısını çaldı.

MÜGE ANLI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Öte yandan Müge Anlı, bugünkü canlı yayında Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Müge Anlı, "Sinan şuanda Metris Kapalı T Tipi Cezaevi'nde. Yaptıklarını canlı yayında büyük bir rahatlıkla anlatmıştı. Amacı mağduru oynamaktı. İstanbul'dan çok sayıda ihbar almıştık. 2018 yılında da İstanbul Avcılar'da bir erkek çocuğu tecavüze uğruyor. Şahıs tespit edilemiyor. Çocuk bizi izleyince ailesine 'Bana bu adam tecavüz etti' diyor. Sonra Sinan ile çocuk karakolda yüzleştiriliyor. Çocuk, Sinan ile karşı karşıya gelince teşhis ediyor. Mahkemeye sevk edilen Sinan da tutuklanıyor" diye konuştu.

"NE YAZIK Kİ TECAVÜZ EDİYOR"

O dönemki kamera kayıtlarını da yayınlayan Müge Anlı, "12 yaşındaki çocuğu kandırıyor. Boş bir eve götürüyor ve ne yazık ki tecavüz ediyor" ifadelerini kullandı.

İDDİALARI YALANLADI

Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın gözaltı görüntülerini de yayınladı. O görüntülerde timsah gözyaşları döken Sardoğan, "Küçük bir çocuğa cinsel saldırıda bulundunuz mu?" sorusuna "Hayır yapmadım. Yok öyle bir şey. Ben sadece çektiğim mesajlardan pişmanım" yanıtını verdi.