Motorin fiyatları iki gece üst üste zamlandı! 22 Mart akaryakıt, motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları

Akaryakıt benzin fiyatları zam ve indirim haberleri peş peşe gelirken güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Binlerce araç sahibi "Akaryakıt, motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Akaryakıt fiyatlarına üç gün boyunca üst üste gelen indirimin ardından 20 Mart Pazar gecesinden itibaren motorine 1 lira 96 kuruş zam gelmesinin ardından 22 Mart 2022 Bugün Akaryakıt, motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları araştırıldı.

MOTORİN VE BENZİNE ZAM YOLDA! 22 Mart 2022

Enerji sektöründe yer alan kaynaklara göre, bu gece yarısından (23 Mart) itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira 62 kuruş zamlanacak.

Bu geceki zamla birlikte, İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,70 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,25 TL’ye yükselecek.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR? 23 Mart 2022

18 Mart Cuma'yı 19 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı fiyatlar değişti, motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul’da 20,63 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 20,74 TL’ye yükseldi.

Benzinin litre fiyatında yeni bir artış gözlenmedi. Son indirimin ardından benzin litre fiyatı İstanbul'da 18.10 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.2 TL'ye inmişti.

EPGİS FİYAT PAYLAŞIMINI DURDURDU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yılmaz’ın çağrısı üzerine akaryakıt sektörünün dağıtım ve bayii dernek temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı sona erdi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada 'tavan fiyat' uygulamasının yeniden gündeme gelebileceği bildirildi. Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi ile petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıta zam olarak yansımış, EPDK ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) arasında tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Karşılıklı açıklamaların ardından, EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, EPGİS de sosyal medya üzerinden yaptığı akaryakıt fiyatı duyurularına ara vermişti.