Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyayı ikiye böldü

Mini etekle ders anlatan öğretmen hangi okulda, Özel bir eğitim kurumunda görev yapan ve ekonomi öğretmeni olduğu öğrenilen genç kadının ders anlatırken giyim tarzı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Mini etekle ders anlatan öğretmene tepki gösteren de var savunan da.

Mini etekle ders verip kendini kayda aldıran kadın öğretmen sosyal medyaya damga vurdu. Ekonomiye yönelik söyledikleri değil, tarzı daha çok ön plana çıkan öğretmen kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Video sosyal medyada hızla yayılırken birçok kullanıcı öğretmeni giyim tarzından dolayı sert eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise öğretmende destek verdi.

FENOMEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan öğretmenin sosyal medya fenomeni olduğu ve takipçi sayısını artırmak için böyle bir şey yaptığı öne sürüldü. Takipçi sayısının videodan sonra artması ise öğretmen hakkındaki iddiaları doğrular nitelikte.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;