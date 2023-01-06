Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
ilanlar
ilanlar
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3
elektrik
elektrik
0

Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyayı ikiye böldü

Mini etekle ders anlatan öğretmen hangi okulda, Özel bir eğitim kurumunda görev yapan ve ekonomi öğretmeni olduğu öğrenilen genç kadının ders anlatırken giyim tarzı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Mini etekle ders anlatan öğretmene tepki gösteren de var savunan da.

Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyayı ikiye böldü
Kamusaati
Kamusaati
06 Ocak 2023 Cuma 20:46

Mini etekle ders verip kendini kayda aldıran kadın öğretmen sosyal medyaya damga vurdu. Ekonomiye yönelik söyledikleri değil, tarzı daha çok ön plana çıkan öğretmen kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Video sosyal medyada hızla yayılırken birçok kullanıcı öğretmeni giyim tarzından dolayı sert eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise öğretmende destek verdi.

FENOMEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan öğretmenin sosyal medya fenomeni olduğu ve takipçi sayısını artırmak için böyle bir şey yaptığı öne sürüldü. Takipçi sayısının videodan sonra artması ise öğretmen hakkındaki iddiaları doğrular nitelikte.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;


Kaynak: Kamu Saati Özel
Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 6 Ocak Cuma 2022
Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 6 Ocak Cuma 2022
0
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (6 Ocak Cuma) Haftalık burç yorumları
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (6 Ocak Cuma) Haftalık burç yorumları
0
CHP'den HDP hesaplarının bloke edilmesine tepki
CHP'den HDP hesaplarının bloke edilmesine tepki
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.