0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
155
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Milyoner'de 5 milyon lira kazanan Berk Göktaş'ın eline ne kadar para geçecek? İşte yanıtı

Milyoner'de 5 milyon lira kazanan Berk Göktaş'ın eline ne kadar para geçecek? İşte yanıtı

Milyoner'de 5 milyon lira kazanan Berk Göktaş'ın eline ne kadar para geçecek? İşte yanıtı
Admin
Admin
25 Mart 2024 Pazartesi 12:05

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Berk Göktaş 5 milyon TL'lik final sorusuna kadar geldi. Final sorusunda yarışmacıya sorulan soru Bakara süresi ile ilgili oldu. Henüz 19 yaşında olan ve Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan Berk Göktaş 5 milyon TL değerindeki final sorusuna da doğru cevap vererek büyük ödülün sahibi oldu. Yapılacak yüzde 20'lik kesinti sonrası genç yarışmacının eline 4 milyon lira geçecek.

İŞTE 5 MİLYON TL'LİK SORU

Final sorusunda yarışmacıya "Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, 'biz bir çeşit yemeğe asla katlanmayız' diye isyan edip Hz. Musa'dan 'Rabb'ine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?" sorusu soruldu.

DOĞRU YANITI VERDİ

Berk Göktaş Mercimek, Soğan, Nohut ve Sarımsak şıkları arasından C şıkkı Nohut'u yanıtlayarak 5 milyon TL'yi kazandı ve tarihe geçti. Berk Göktaş, "Çok heyecanlandım. Daha önce hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Ne olursa olsun çekil demezlerdi. Destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Hatay anketinde aradaki fark 10 puana yakın
Hatay anketinde aradaki fark 10 puana yakın
0
Fatih Erbakan'dan Suat Pamukçu açıklaması: Yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar
Fatih Erbakan'dan Suat Pamukçu açıklaması: Yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar
0
Hatay anketinde aradaki fark 10 puana yakın
Hatay anketinde aradaki fark 10 puana yakın
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.