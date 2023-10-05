2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
8
Mal varlığı
Mal varlığı
0
0
Kira Yardım
Kira Yardım
0
0
0
2023
2023
0
0
Cumhuriyet
Cumhuriyet
0
YARDIM YAPAN
YARDIM YAPAN
1

Milyonda bir olay Esra Erol'da oldu! İkiz bebeklerin babası farklı çıktı

Esra Erol'da programında tıp tarihine damga vuran bir aldatma olayı yaşandı. İkiz bebeklere hamile olan kadına yapılan DNA testi sonrasında, bebeklerden birinin babasının farklı bir kişi olduğu tespit edildi.

Milyonda bir olay Esra Erol'da oldu! İkiz bebeklerin babası farklı çıktı
Kamusaati
Kamusaati
05 Ekim 2023 Perşembe 22:36

Farklı olaylarla gündeme gelen Esra Erol'da programında, bir aldatma olayı tıp tarihine de damga vurdu. 

Programın yakın takipçileri, Betül Yurulmaz ile Veysel Yurulmaz çiftinin yılan hikayesine dönen aldatma olayını konuşuyor. Veysel Yurulmaz, 2 yıl önce Batman'dan İstanbul'a çalışmak için gitti. Veysel Yurulmaz'ın bir süre sonra burada Özge isimli bir kadından ikiz bebekleri olduğu öğrenildi. Betül Yurulmaz, eşi Veysel Yurulmaz ve onun sevgilisi Özge günlerce programda yüzleşti.

DNA testi yapılması şartını koştu

Veysel, ikizlerinin annesi Özge ile olan ilişkisine sahip çıkarak, 13 yıllık eşi Betül’den boşanmak istediğini açıkladı. Betül Yurulmaz ise boşanmak için ikiz bebeklere DNA testi yapılması şartını koştu.

İkiz bebeklerini işin içine sokmak istemediğini söyleyen Özge, ilk olarak DNA testini reddetse de sonrasında kabul etti.

İkizlerden birinin babası farklı

Yapılan DNA testinin sonucuna göre ise Veysel Yurulmaz, ikiz bebeklerden yalnızca birinin biyolojik babası çıktı. Tıp dünyasında milyonda bir yaşanabildiği belirtilen olay, Türkiye'de şaşkınlık yarattı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
2 bine yakın ihbar geldi! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti, kapatılacak!
2 bine yakın ihbar geldi! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti, kapatılacak!
0
Bomba Adana anketi! Zeydan Karalar'a kötü haber! 'Cumhur İttifakı adayı Ömer Çelik olsun'
Bomba Adana anketi! Zeydan Karalar'a kötü haber! 'Cumhur İttifakı adayı Ömer Çelik olsun'
0
Benzine indirim geliyor! 24 saatte 3 lira 22 kuruş ucuzlayacak! 6 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları
Benzine indirim geliyor! 24 saatte 3 lira 22 kuruş ucuzlayacak! 6 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.