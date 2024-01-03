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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
Admin
Admin
03 Ocak 2024 Çarşamba 12:38

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığına yönelik iddialarla ilgili açıklama geldi. Sisal Şans şirketi, talihlinin İstanbul'da oturan 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirtti.

Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları AŞ (Sisal Şans), bazı haber mecraları ve sosyal medya kanallarında yer alan "Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesinin Kolombiya'da bir kişiye çıktığına" ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet ettiği belirtilerek, "Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul'da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha fazla bilgiye yer verilememekte olup, 'İkramiyenin Kolombiya'ya çıktığı' iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır." denildi.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ"

Milli Piyango Online'da üyelik kaydının yapılabilmesi için kimlik numarası verisinin girilmesinin yasal zorunluluk olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu bilgi, MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) üzerinden teyit edildikten sonra üyelik açılabilmektedir. Ayrıca ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeler gereği, üyelerin oyun oynayabilmeleri ve ikramiye ödemesi alabilmeleri için mutlaka Türkiye bankalarında hesap sahibi olmaları gerekmektedir. İkramiye ödemeleri de üyelerin Türkiye'de bulunan kişisel banka hesaplarına yapılmaktadır. Sosyal medyada gerçek kimliklerini gizleyerek anonim olarak paylaşım yapan bazı hesaplardan başlatılan bu asılsız iddiaların ve spekülasyonların, bir siyasi partinin genel başkan yardımcılığı görevini yürüten bir şahıs tarafından, gerçekliği araştırılmadan kamuoyu açıklamasına konu yapılması ise son derece üzücüdür. Sosyal medyada kurumumuza yönelik üretilen asılsız iddialara itibar edilmemesini, dezenformasyon üreten ve yayan kişilere karşı hukuki süreç başlattığımızı kamuoyuna önemle duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

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