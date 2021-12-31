120 milyonluk büyük ikramiye alıcısını bekliyor, Büyük ikramiyeyle KAÇ ARABA - EV ALABİLİRSİNİZ ?, Büyük ikramiyeyi kazanıp bankaya yatırdığınızda; günlük 46 bin lira, aylık 1.400 bin lira faiz kazancınız olacak. 2022 Milli piyango yılbaşı çekilişi detaylar haberde...

Milli Piyango 2022 Yılbaşı Çekilişi 120 Milyonluk Büyük İkramiye Alıcısını Bekliyor

Milli Piyango 2022 Yılbaşı Özel Çekilişi gerçekleştikten sonra ikramiye kazanan numaraları bu sayfadan görebilirsiniz. Dilerseniz bilet numarası üzerinden sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilir, dilerseniz de sıralı tam liste üzerinden bilet numaranızı aratarak biletinize ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz.

Bu yılın talihlisi, tam bilete çıkarsa 120 milyon lira kazanacak.

31 Aralık 21:00'de çekilecek olan büyük ikramiye, desteler halinde üst üste konuldu ve alıcısını bekliyor.

Öte yandan bu parayı saymak isterseniz; yanınıza iki kişi birden alıp, günde 8 saat çalışıp 8 günde sayabiliyorsunuz.

BALYA HALİNDE 200 BİN LİRA

İkramiye parasında 600 bin tane 200 liralık küpür var. Bir destede de 20 bin lira bulunuyor. Balya haline getirilen paralar, 200 bin liradan oluşuyor.

KAÇ ARABA - EV ALABİLİRSİNİZ ?

Büyük ikramiyeyle, binlerce 250 binliralık araç satın alabilirsiniz. Ev almak isteyenler ise, ortalama 500 bin liralık bir ev düşünürse, toplamda 250 tane ev alabilir.

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