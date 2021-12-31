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2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde 120 Milyonluk Büyük İkramiye hangi Bilete Çıktı | İşte Kazandıran Numaralar

2022 Milli Piyango bileti sorgulama, 2022 Milli Piyango sonuçları, tam liste, ikramiyeleri, 2022 yılbaşı çekilişinde 120 Milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıkarken kazandıran sayılar 000000. Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde Büyük ikramiye Hangi İllere çıktı, merkezi olarak açıklandı.

2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde 120 Milyonluk Büyük İkramiye hangi Bilete Çıktı | İşte Kazandıran Numaralar
31 Aralık 2021 Cuma 00:20

2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde 120 Milyonluk Büyük İkramiye Çeyrek Bilete Çıktı | İşte Kazandıran Numaralar

2022 Milli Piyango bileti sorgulama, 2022 Milli Piyango sonuçları, tam liste, ikramiyeleri,  2022 yılbaşı çekilişinde 120 Milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıkarken kazandıran sayılar ........ Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde Büyük ikramiye Hangi İllere çıktı,  merkezi  olarak açıklandı.

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu.

120 milyonluk büyük ikramiye, "......." numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezi İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı.

Son 7 rakamına göre 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Son 7 rakamına göre 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Son 7 rakamına göre 1.200.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Son 7 rakamına göre 120.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Son 7 rakamına göre 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Son 7 rakamına göre 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Son 6 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Son 5 rakamına göre 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Son 4 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar

Son 3 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

Son 2 rakamına göre 240 TL ikramiye kazanan numaralar

Son 1 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar

Son 7 rakamına göre 120.000 TL ikramiye kazanan numaralar


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #milli piyango #2022 Milli Piyango #2022 BÜYÜK İKRAMİYE #BİLET SORGULAMA
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