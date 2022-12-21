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MHRS'den randevu alıp gitmeyince ne olur? Hastane randevusu alıp gitmeyince ne olur, para kesiliyor mu?

MHRS'den randevu alıp gitmeyince CEZA var mı ?, cezası kaç lira, Sağlık Bakanlığı devlet hastanelerindeki yoğunluğun önüne geçmek için yeni karar aldı. Randevusunu iptal etmeyenler için yeni yaptırımlar devreye sokuldu. Peki, MHRS'den randevu alıp gitmeyince ne olur? Hastane randevusu alıp gitmeyince ne olur, para kesiliyor mu?

MHRS'den randevu alıp gitmeyince ne olur? Hastane randevusu alıp gitmeyince ne olur, para kesiliyor mu?
Kamusaati
Kamusaati
21 Aralık 2022 Çarşamba 23:24

Mhrs'den randevu alıp gitmeyince ne olur? Sağlık Bakanlığı devlet hastanelerindeki yoğunluğun önüne geçmek için yeni karar aldı. Randevusunu iptal etmeyenler için yeni yaptırımlar devreye sokuldu. Peki, MHRS'den randevu alıp gitmeyince ne olur? Hastane randevusu alıp gitmeyince ne olur, para kesiliyor mu? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı, hastane randevularına gitmeyenler için harekete geçti. Artık randevusuna sadık kalmayanlara yaptırım uygulanacak. Randevuyu iptal etmeyenler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak.

Bu yaptırımla karşılaşmamak için hastalar randevu saatine kadar iptal işlemi yapabilecek. Benzer uygulama yaklaşık 2 ay önce nüfus müdürlüklerinde başlamıştı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her 4 randevudan birine gidilmediğini açıklamış ve randevu bulamama sorununun önemli bir nedeninin de bu olduğunu belirtmişti.

Bakanlığın verilerine göre, Ekim 2022'de 17 milyon 99 bin 328 randevu vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu ayda toplam 13 milyon 623 bin 42 randevu alındı, bunların 10 milyon 757 bin 35'i muayeneye dönüştü.

Toplam 2 milyon 866 bin 7 randevu alındığı halde muayeneye dönüşmedi. Bu dönemde randevuya gitmeme oranı yüzde 21 olarak belirlendi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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