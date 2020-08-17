Metropoll'den genel seçim anketi

Bu pazar genel seçim olsa anketinde, barajı sadece iki parti geçebildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erken seçim yok." diyerek son noktayı koymuştu. Ancak erken seçim tartışmaları, birçok partinin gündeminden düşmedi.

Metropoll Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2020 anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı.

Ankete katılanlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.

SADECE 2 PARTİ BARAJI GEÇİYOR

Anket sonuçlarına göre AK Parti birinci parti durumunda görülürken, CHP ile birlikte sadece iki parti barajı geçiyor.

DAVUTOĞLU İLE BABACAN'DA RAKAM HİÇ DEĞİŞMİYOR

HDP yüzde 8, İyi Parti 6.9, MHP ise 6'da kalıyor. En dikkat çeken sonuç ise Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, Ali Babacan'ın DEVA Partisi'ni geride bırakıyor.

Gelecek Partisi yüzde 2 iken, DEVA Partisi yüzde 1,3'te kalıyor.

ANKET SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE

AK PARTİ - 33,2

CHP - 20,5

HDP - 8,0

İYİ PARTİ - 6,9

MHP - 6,0

GELECEK PARTİSİ - 2,0

DEVA PARTİSİ - 1,3

SAADET PARTİSİ - 0,8