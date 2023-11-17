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Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı! THY, İstanbul'da 40 seferi karşılıklı olarak iptal etti

Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı! THY, İstanbul'da 40 seferi karşılıklı olarak iptal etti

Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı! THY, İstanbul'da 40 seferi karşılıklı olarak iptal etti
Admin
Admin
17 Kasım 2023 Cuma 16:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesinde hafta sonu kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Meteorolojiden gelen uyarı sonrası THY, İstanbul için 40 seferi karşılıklı olarak iptal etti.

Marmara bölgesi genelinde hafta sonu kuvvetli fırtına bekleniyor. Vatandaşlardan kuvvetli rüzgar sebebiyle ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Yapılan uyarı sonrası bir hamle de Türk Hava Yolları'ndan geldi. THY, yarın İstanbul'da 40 seferi karşılıklı olarak iptal etti.

ÇATI UÇMASINA, AĞAÇ DEVRİLMESİNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

THY 40 SEFERİ İPTAL ETTİ

Meteoroloji'den gelen fırtına uyarısı sonrası THY'de birçok seferini iptal etti. THY, yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferi karşılıklı olarak iptal etti

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