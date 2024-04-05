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Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise aracında yanarak ölmüş halde bulundu

Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise aracında yanarak ölmüş halde bulundu

Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise aracında yanarak ölmüş halde bulundu
Admin
Admin
05 Nisan 2024 Cuma 12:27

Mersin'in Erdemli ilçesinde anne ve çocuğu evde, baba ise araçta yanarak ölmüş halde bulundu.

EVDEN DUMANLAR ÇIKTIĞINI GÖRDÜLER

Edinilen bilgiye göre, ilçeye yaklaşık 45 kilometre uzaktaki İlemin Mahallesi'nde sabaha karşı bir evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, evdeki yangına müdahale ederek söndürürken, jandarma ekiplerince evde yapılan incelemede Nurgül Kaya (35) ile oğlu Emrullah Kaya'nın (10) yanmış halde cesedi bulundu.

ARACIN İÇİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Araştırmalarına devam eden ekipler, evden yaklaşık 4 kilometre mesafede bir aracın daha yandığını belirledi. Araç içerisinde yapılan incelemede ise tamamen yanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Araçta bulunan cesedin, baba Neşet Kaya'ya ait olduğu tahmin edilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

BİR KİŞİ ARABADA YANMIŞ, KÜL OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Öte yandan, bölge sakinlerinden Okan Aydın, olayı duyar duymaz bölgeye geldiğini belirterek, "Aracın içerisinde bir vatandaş yanmış. Bir de yukarıdaki evde iki kişinin yandığını söylüyorlar. Ekipler gelince biz de vatandaşlık görevi olarak nedir ne değildir diyerek geldik. Ekipler şu an uğraşıyor. Bir kişi arabada şu an yanmış, kül olduğu söyleniyor. İki kişinin de evinde yandığı söyleniyor" dedi.

OLAY YERİNDE İNCELEMELER SÜRÜYOR

Bu arada, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, cesetlerin otopsi için hastane morguna kaldırılacağı ifade edildi

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