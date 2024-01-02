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Merkez Bankası, ticari işletmeler arasındaki temerrüt faiz oranını yüzde 48'e çıkardı

Merkez Bankası, ticari işletmeler arasındaki temerrüt faiz oranını yüzde 48'e çıkardı

Merkez Bankası, ticari işletmeler arasındaki temerrüt faiz oranını yüzde 48'e çıkardı
Admin
Admin
02 Ocak 2024 Salı 14:52

Merkez Bankası, ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 48'e çıkardı. Ayrıca, alacak tahsili masrafları için talep edilecek asgari gider tutarı da 1.310 lira olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranı (sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde) yıllık yüzde 48 olarak belirlendi. Söz konusu oran 2023 başında yüzde 11,75'ti.

ALACAK TAHSİLİ MASRAFLARI İÇİN TALEP EDİLECEK TUTAR DEĞİŞTİ

Öte yandan, alacak tahsili masrafları için talep edilecek asgari giderin tutarı da 1.310 lira olarak tespit edildi. Söz konusu kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesi uyarınca alındı.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 42,50'DE

Öte yandan Merkez Bankası 2023'ün PPK kararında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkardı. Böylece son 7 ayda 3.400 puanlık faiz artışı yapılmış oldu.

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