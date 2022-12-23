Meral Akşener: Kendi seçtirdiğim belediye başkanı için izin almam

Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu ile miting yapmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İç işlerimize karışma" uyarısı sonrası İyi Parti Lideri Meral Akşener, sessizliğini bozdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararı sonrasında 6'lı masada başlayan siyasi oyunlar ve tartışma büyüyerek devam ediyor.

Karar çıktığı sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da bulunması ve Meral Akşener'in İmamoğlu ile miting yapması muhalefeti karıştırdı.

Akşener, İmamoğlu'nun adaylığı için elinden geleni yaparken Kılıçdaroğlu da kendi adaylığı için bastırıyor.

Kılıçdaroğlu'nun, "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır." ifadeleri üzerine Akşener sessizliğini bozdu.

Fox TV'de Çalar Saat programına katılan Akşener, İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

"İzin almak için aradı diyenleri fena çarparım"

"Ben o gün Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı." diyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Yanlış anlaşılmasın izin falan almaya aramadım ha.. Öyle bir durum yok. Sadece orada gövde gösterisi yapmak istedik. Söyleyene de çok fena çarparım yani.

"Kendi seçtirdiğim belediye başkanı için kimden izin alacağım"

Mersin hariç diğer tüm belediye başkanları CHP ve İyi Parti'nin çalışmaları sonucu seçildi. Dolayısıyla biz, bu arkadaşlarımızın iyi yaptığı işlerden de sorumluyuz, kötü yaptığı işlerin de sorumluluğu bize ait.

O kadar büyük saygısızlıklar gördüm ki bu süre içerisinde, o çok ayıp bir şeydi. Kendi seçtirdiğim belediye başkanı için kimden izin alacağım, öyle bir durumumuz yok. CHP üyesi olarak seçilebilirler ama onların sorumlulukları bize ait. "

"Böyle bir ahmaklık hiç görmedim"

"Bir kesim de siyasi nezakete uymuyor dendi, sonra siyasi saygısızlık haline döndü, sonra da siyasi terbiyesizlik haline döndü." diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

Demek ki Sayın İmamoğlu'nu orada yalnız bırakmak siyasi nezaket, siyasi irfan ve siyasi saygıymış, siyasi terbiyeymiş. Ben böyle bir ahmaklık hiç görmedim. "

"Bu siyasi partinin iç işlerine karışmak olur"

"Siz Kılıçdaroğlu yerinde olsaydınız Almanya'ya gidermiydiniz?" sorusu üzerine ise Akşener, "Bu konu hakkında yorum yapmayayım bu siyasi partinin iç işlerine karışmak olur, bugüne kadar kadar yorum yapmadım, doğru da olmaz." yanıtını verdi.