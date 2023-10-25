Memura ve emeklinin zam Tablosu netleşti öğretmen, polis, hemşire maaşları...

Memur maaşları Ocak zammı ile artacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dair memur zammı beklentiler doğrultusunda şimdiden yüzde 52’yi aştı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı ise memur emeklileri ile aynı oranda artacak. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Emekliye zam formülü ne? İşte detaylar…

Ocak ayında hemen herkesin geliri artacak. Bu kesimlerden biri memurlar olacak. Yaklaşık 4 milyon kamu görevlisinin maaşına toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu artıştan sadece memurlar değil çalışanlar, emekliler, yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere geniş bir kesim etkilenecek.

Geçtiğimiz Cuma açıklanan Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi memurların zam oranı konusunda ipucunu verirken, bu artışın kimlere nasıl yansıyacağı da belli oldu. Ankette 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 68.01 çıktı. Bu tahmine göre 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 40.27 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Ocak'ta yüzde 15 zam ve enflasyon farkı alacak memurların artışı buna göre yüzde 52.18'e ulaşacak.

En düşük memur maaşı 33.505 TL

Takvim’in haberine göre, Temmuz'da yüzde 17.55 artış ve 8 bin 77 lira seyyanen zam ile 22 bin 17 liraya çıkan en düşük memur maaşı, Ocak'ta 33 bin 505 liraya yükselecek. Aile yardımı dahil 26 bin 654 lira olan öğretmen maaşı yüzde 52.18 artışla 40 bin 562 liraya, 29 bin 525 lira olan polis maaşı 44 bin 931 liraya, 26 bin 440 lira olan hemşire maaşı 40 bin 236 liraya ulaşacak.

Memurların aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, öğretim yılına hazırlık ödeneği gibi pek çok ek ödemesine de bu artış yansıyacak. Örneğin; bin 158 lira olan eş yardımı bin 763 liraya, 254,90 lira olan 0-6 yaş çocuk yardımı 387,91 liraya yükselecek. 6 yaş üstü çocuk yardımı da 127,45 liradan 193,95 liraya çıkacak.

Memur maaş katsayısındaki artıştan memur emeklileri de aynı oranda yararlanacak. Eğer zam yüzde 52.18 çıkarsa, en düşük memur emeklisi aylığı 9 bin 877 liradan 15 bin 30 liraya yükselecek. Bu artış emekli doktorlara yapılan ilave ödemeye de yansıyacak. Halen uzman emekli doktorlara 13 bin 254 lira ilave ödeme yapılırken, bu tutar yüzde 52.18 artış tahminine göre 20 bin 171 lira olacak. Uzman olmayan emekli doktorların 10 bin 195 lira olan ilave ödemesi de 15 bin 516 liraya ulaşacak.

Destekler de artıyor

Memur maaş katsayısındaki artış pek çok sosyal destek ödemesini de yükseltecek. Halen 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı yüzde 52.18 zam tahminine göre 3 bin 573 liraya, 5 bin 97 lira olan evde bakım desteği 7 bin 758 liraya, bin 874 lira olan yüzde 40-69 engelli aylığı ve engelli yakını aylığı 2 bin 852 liraya, 2 bin 811 lira olan yüzde 70 ve üstü engelli aylığı 4 bin 279 liraya çıkacak Ailelere çocukları için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de zamlanacak.

Tazminatlara zam

Memur maaşlarındaki artışın etkileyeceği alanlardan biri de özel sektörde çalışanların kıdem tazminatları olacak. Halen işten ayrılan çalışanlara çalıştığı her yıl için en çok 23 bin 489 lira tazminat ödeniyor. Giydirilmiş brüt kazancı bu tutarın altında olanlara kendi maaşı, üstünde olanlara ise bu tavan tutarıyla hesaplanan tazminat veriliyor. Tazminat tavanı, Ocak ayında yeni memur maaş katsayısıyla yükselecek. Brüt ücreti 23 bin 489 liranın üzerinde olan işçiler bu artıştan etkilenecek. Yeni tavan memur maaş katsayısındaki artış yüzde 52.18 olursa 35 bin 746 liraya ulaşacak.

Diğer emeklilere de yansır mı?

Memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 52.18 beklenirken, bunun diğer emeklilere yapılacak artışta da referans alınması bekleniyor. Bunun nedeni ise bu yıl yapılan refah payı artışlarıyla tüm emeklilere eşit zam verilmesi. Geçtiğimiz Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.40, memur emeklilerinin yüzde 16.48 olan zam oranı, refah payı ile birlikte yüzde 30'a yükseltilmişti.