Memur ve emeklinin maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler, milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranına çevrildi.

2022 yılının son enflasyon rakamı belli oldu. Aralık ayında enflasyon aylık 1,18 yüzde yıllık yüzde 64,27 oldu.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Bu rakamla memur ve emeklilerin maaş zam oranları da şekillendi. Memur ve memur emeklilerinin enflasyondan doğan zam oranı yüzde 16,48, SGK ve Bağ-Kur emeklilernin zam oranı ile yüzde 15,4 oldu.

Memur ve emeklilerin maaşlarına gelecek zam oranı açıklanan 6 aylık enflasyon oranının ardından büyük ölçüde şekillendi.

Enflasyon farkından doğan zam oranı belli oldu

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin maaşı ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yansıyacak enflasyon farkından doğan zam oranı netleşti.

Memur ve emeklinin maaşına yüzde 16,48 yansıyacak

Temmuz ile aralık aylarını kapsayan 6 aylık dönemdeki enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre memur ve emeklilerinin zam oranı şu an yüzde 16,48.

Buna göre en düşük memur maaşı 10 bin 604 lira olacak.

SGK ve Bağ-Kur maaşlarına yüzde 15,4 yansıyacak

Temmuz ile aralık aylarını kapsayan 6 aylık dönemdeki enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre memur ve emeklilerinin zam oranı şu an yüzde 15,4.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları

SSK (2000 öncesi) 4 bin 687 liradan 5 bin 408 liraya yükseldi

SSK (2000 sonrası) 2 bin 905 liradan 3 bin 352 liraya çıktı

Bağ-Kur / esnaf 3 bin 415 liradan 3 bin 941 liraya yükseldi

Bağ-kur / tarım 3 bin 219 liradan 3 bin 714 liraya çıktı

Refah payının eklenmesi bekleniyor

Bir diğer taraftan da maaşlara refah payının eklenip eklenmeyeceği konusu gündemdeki yerini koruyor.

Memur maaşları nasıl belirleniyor

Memur ve emeklilerin maaşları, toplu sözleşme şartları kapsamında yılda iki kez belirleniyor.

Memurların ve memur emekli aylıkları ise toplu iş sözleşmesinden gelen zam ve bu zammın enflasyon farkını geçen kısmının toplanmasından elde ediliyor.

Öte yandan memurlar, toplu sözleşme gereğince ocak ayında yüzde 8 zam alacak. Bir önceki 6 aylık dönem yüzde 7 zam almışlardı. Kesin rakamlar, yarın açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.

SGK ve Bağ-Kur aylıkları nasıl belirleniyor

SGK ve Bağ-Kur emekli aylıkları 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor.