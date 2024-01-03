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Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
Admin
Admin
03 Ocak 2024 Çarşamba 11:51

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin 2024'te alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre SSK ve BağKur emeklileri yüzde 37.5, memur ve memur emeklileri ise yüzde 49.25 zam alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payı eklemesiyle bu oranları artırabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve emeklini zam oranını belirleyecek olan 2023'ün son enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aralık ayında enflasyon yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda ise yüzde 64.77 oldu. Böylece SSK ve BağKur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.5, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 49.25 oldu.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ ZAMMI

Enflasyon 2023 yılını yüzde 64.77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon yüzde 37.5 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında yüzde 37.5'lik enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payı eklemesiyle bu oranları yukarı çekebilir. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Memur ve memur emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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