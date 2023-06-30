YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0
0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0

Memur ve emekli maaşlarına düzenleme ne zaman meclise gelecek?

Memur ve emekli maaşlarına zam tarihi ne zaman? maaşlar hangi ay zamlı yatacak? Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi… Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası sonuçlandıracağız” dedi.

Memur ve emekli maaşlarına düzenleme ne zaman meclise gelecek?
Kamusaati
Kamusaati
30 Haziran 2023 Cuma 16:38

Memur ve emeklilere müjdeli haber geldi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maaşlara getirilecek olan düzenleme için tarih verdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İstanbul teşkilatına seslenen Erdoğan, seçimlerin ardından kolları sıvadıklarını, güçlü bir kabine kurduklarını ve çalışmalara hemen başladıklarını söyledi.

Maaş düzenlemesi bayram sonrası olacak

“Birileri koltuk kavgasından başlarını kaldıramazken, biz verdiğimiz sözleri yerine getirmeye başladık” diyen Cumhurbaşkanı, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası sonuçlandıracaklarını aktardı.

Enflasyon rakamları 5 Temmuz'da açıklanıyor

Buna göre Cumhurbaşkanı’nın işaret ettiği tarih, enflasyon rakamlarının açıklanacağı 5 Temmuz sonrasına denk geliyor.

Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı, bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek.

5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğdu.

En düşük memur maaşı 22 bin lira...

5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,26 oldu.

Memur ve emekliler için enflasyona göre belli olacak zam oranının, refah payıyla yükselmesi bekleniyor.

Böylelikle en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı belirtiliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İsyan sonrası Putin, Wagner askerlerine üç seçenek sundu: Ya orduya katılırlar, ya Belarus'a giderler ya da evlerine dönerler
İsyan sonrası Putin, Wagner askerlerine üç seçenek sundu: Ya orduya katılırlar, ya Belarus'a giderler ya da evlerine dönerler
0
Bayram sonrası için bomba dolar iddiası!, Dolar BORCU OLANLAR DİKKAT
Bayram sonrası için bomba dolar iddiası!, Dolar BORCU OLANLAR DİKKAT
0
Fatih Altaylı Akşener'i çok kızdıracak... Meral Akşener'e 'psikiyatriste git' tavsiyesi!
Fatih Altaylı Akşener'i çok kızdıracak... Meral Akşener'e 'psikiyatriste git' tavsiyesi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.