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Memur maaşları temmuz ayında zamlı ödenecek

Kurban bayramı öncesinde Memur maaşları ödenecek mi?, soru yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının 8 Temmuz'da zamlı olarak ödeneceğini açıkladı.

Memur maaşları temmuz ayında zamlı ödenecek
Kamusaati
Kamusaati
27 Haziran 2022 Pazartesi 23:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek son dakika açıklamalarında bulundu.

Erdoğan, memurların beklediği müjdeyi de açıkladı.

Zamlı maaşlar bayram öncesi ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir. Temmuz ayı memur maaşları 8 Temmuz'da zamlı halde ödenecek" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #memur maaşları #kurban bayramı
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