12
0
0
0
0
0
0
0

Memur maaşları enflasyon farkına koşuyor!

TÜİK bugün Ağustos ayı enflason rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,77, aylık %0,86 arttı. Yılın ikinci yarısında Temmuz ayı enflasyonu ise 0,58 yükselmişti. İki aylık enflasyon rakamı toplamda % 1,44 oldu. ÜFE'deki artış ise enflasyonun önümüzdeki aylarda yükseleceğini gösteriyor. Memur maaşları enflasyon farkına koşuyor! TÜİK 2020 YILI 8 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

Memur maaşları enflasyon farkına koşuyor!
03 Eylül 2020 Perşembe 16:06

Memurlar ve memur emeklileri yılın ikinci yarısı için yüzde 4 toplu sözleşme zammı aldılar. Yıl sonunda şayet enflasyon rakamı %4'ü geçerse geçen kısmı için fark alacaklar. Yılın kalan son 4 ayında enflasyon rakamları yaklaşık toplamda yüzde 2,5'i aşarsa memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı verilecek.

ÜFE'DE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ: % 2,53

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %11,53, aylık %2,35 arttı. Yılın kalan son 4 ayı için öncü gösterge olan üretici fiyatlarındaki yüzde 2,53'lük artış ise bu ay açıkanan enflasyon rakamlarının dikkat çeken noktası oldu.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %6,71 artış gösterdi.

TÜİK 2020 YILI 8 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

AYLAR Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) % Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) %
Ocak +1,35 + 1,84
Şubat +0,35 +0,48
Mart +0,57 +0,87
Nisan +0,85 +1,28
Mayıs +1,36 +1,54
Haziran +1,13 +0,69
Temmuz +0,58 +1,02
Ağustos +0,86 +2,53
TOPLAM (8 aylık) +7,05 +9,56

Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber