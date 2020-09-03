TÜİK bugün Ağustos ayı enflason rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,77, aylık %0,86 arttı. Yılın ikinci yarısında Temmuz ayı enflasyonu ise 0,58 yükselmişti. İki aylık enflasyon rakamı toplamda % 1,44 oldu. ÜFE'deki artış ise enflasyonun önümüzdeki aylarda yükseleceğini gösteriyor. Memur maaşları enflasyon farkına koşuyor! TÜİK 2020 YILI 8 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

Memurlar ve memur emeklileri yılın ikinci yarısı için yüzde 4 toplu sözleşme zammı aldılar. Yıl sonunda şayet enflasyon rakamı %4'ü geçerse geçen kısmı için fark alacaklar. Yılın kalan son 4 ayında enflasyon rakamları yaklaşık toplamda yüzde 2,5'i aşarsa memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı verilecek.

ÜFE'DE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ: % 2,53

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %11,53, aylık %2,35 arttı. Yılın kalan son 4 ayı için öncü gösterge olan üretici fiyatlarındaki yüzde 2,53'lük artış ise bu ay açıkanan enflasyon rakamlarının dikkat çeken noktası oldu.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %6,71 artış gösterdi.

TÜİK 2020 YILI 8 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI