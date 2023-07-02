Memur, Emekli Maaş zamları ve Kira zamları için Kabine yarın Beştepe'de toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Masada milyonların beklediği memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa başta olmak üzere küresel ve bölgesel konular olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine, yarın Beştepe'de bir araya gelecek.

Kurban Bayramı tatilinin ardından toplanacak olan kabine, kritik konuları ele alacak.

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı masanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Ayrıca İsveç'in NATO üyeliği de gündemde olacak. Konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniliyor.

Torba yasa masada olacak

Torba yasa çalışması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütüldü. Meclis'te gündeme gelecek olan torba kanun teklifinde; emeklilerin durumuyla ilgili düzenlemeler, kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması ve gençlerin ilk bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanmaları konuları yer alacak.

Kira artışıyla ilgili detaylar

Konut kiralarındaki artış oranının yüzde 25 olan üst limiti 1 Temmuz itibariyle sona ermişti. Konutlardaki kira artışı oranının 2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle yüzde 25 olarak sürdürülmesi kararı da kabine toplantısının gündemine gelecek.