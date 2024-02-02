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Mehmet Şimşek: Ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmekte

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, MEB Başkanı Erkan'ın istifası sonrası "Ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmekte" dedi.

Mehmet Şimşek: Ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmekte
Kamusaati
Kamusaati
02 Şubat 2024 Cuma 23:35

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kendisine ve ailesine yönelik sürdürülen itibar suikastı nedeniyle görevinden affını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan istediğini açıkladı.

Erkan'ın bu açıklaması sonrasında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bakanlığı aracılığıyla bir açıklamayı paylaştı:

"Ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam ediyor"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır.

"Sayın Erkan'ın kararı tamamen şahsidir, kendi takdirleridir"

Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

"Fiyat istikrarı hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz"

Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum.

Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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