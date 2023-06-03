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Mehmet Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı oldu

Yeni dönemde Murat Kurum'dan boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Mehmet Özhaseki getirildi.

Mehmet Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı oldu
Kamusaati
Kamusaati
03 Haziran 2023 Cumartesi 23:05

Cumhuriyetin 100. yılına Türkiye yeni kabine ile giriyor.

Türkiye Yüzyılı olarak adlandırılan dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek görev süresini 5 yıl daha uzatmasının ardından yeni kabine de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde birlikte çalışacağı isimleri tek tek kamuoyuna açıkladı.

Murat Kurum'un başarılı yönetimi ile fark yaratan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı yönetecek yeni isim de belli oldu.

Afet konutları Özhaseki'ye emanet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Özhaseki'nin yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak tanıttı.

AK Parti'nin 'ağır topları' olarak nitelendiren isimlerinden biri olan Özhaseki, yeni dönemde özellikle 6 Şubat deprem felaketiyle birlikte daha da önem kazanan bakanlığı yönetecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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