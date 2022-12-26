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Mehmet Muş: Haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz

Ticaret Bakanı Muş, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışı yapan marketlerin müdürleriyle bir araya geldiğini belirterek, "Etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk" dedi.

Mehmet Muş: Haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz
Kamusaati
Kamusaati
26 Aralık 2022 Pazartesi 11:31

Merakla beklenen yeni asgari ücret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Aralık'ta açıklandı.

2023 yılı asgari ücret 8 bin 506 TL olarak belirlendi. Yeni ücret, bir kesime adeta nefes aldırırken bir kesimden de eleştirildi.

Etiket fiyatları gündem oldu

Sosyal medyada tartışmalara konu olan asgari ücret zammının ardından bir de fırsatçılar ortaya çıktı.

Bazı marketlerde görülen etiket fiyatları, vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

"Sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır"

Büyük tepki çeken yeni fiyatların ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Konuya ilişkin daha geçtiğimiz günlerde denetimlerin sıklaştırıldığı belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

"Etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk"

Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmelerin yapıldığını belirten Bakan Muş, "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz.

"İmkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız"

Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürmekteyiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız." dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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