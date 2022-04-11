zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0

Meclis'teki çay ocağı ürünlerine zam yapıldı

Artan maaliyetlerin ardından Meclis İdaresi, çay ocağı ürünlerinin bazılarına zam yaptı. Zamla birlikte Türk kahvesi 1.5 TL'den 2 TL'ye çıktı.

Meclis'teki çay ocağı ürünlerine zam yapıldı
Ömer
Ömer
11 Nisan 2022 Pazartesi 01:35

Savaşlar ve çeşitli nedenlere bağlı olarak tüm dünyada görülen ekonomik sorunlar, halkların ceplerine yansıyor.

Artan enflasyon nedeniyle son bir yıl içerisinde ürünlere yüzde 100'lere ulaşan zamlar yapıldı.

Türkiye'nin önemli sorunlarından biri haline gelen enflasyon, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de vurdu.

Meclis'te ürünlere zam

Yüzde 50'leri geçen enflasyon karşısında Meclis İdaresi, çay ocağındaki ürünlere zam kararı aldı. 50 kuruş olan çay ücreti değişmezken, Türk kahvesi 1.5 TL'den 2 TL'ye yükseltildi.

Su 1 TL oldu

Su 50 kuruştan 1 TL’ye, hazır kahve 1.25 TL’den 2 TL’ye, soda 1.75 TL’den 2 TL’ye yükseldi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
AYM'den zorunlu din dersi kararı
AYM'den zorunlu din dersi kararı
0
Pakistan'da İmran Han destekçileri meydanlarda toplandı
Pakistan'da İmran Han destekçileri meydanlarda toplandı
0
12 Nisan Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
12 Nisan Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.